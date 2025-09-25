Polícia Militar em Três Lagoas apreende drogas e prende casal por tráfico

Três Lagoas – MS, no dia 23 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 1 quilo de entorpecente e realizaram a prisão de um casal por tráfico de drogas.

Nesta terça-feira, por volta das 22h30, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM durante policiamento ostensivo no Jardim Alvorada, quando na avenida Ranulpho Marques Leal realizaram a abordagem policial de um veículo Chevrolet/Ônix, onde durante a vistoria veicular os policiais encontraram 2 invólucros contendo “pasta base” e “cocaína processada” (totalizando 1 quilo).

Em entrevista o casal (passageiros do veículo abordado – homem de 55 anos e mulher de 24 anos), confirmaram a propriedade das drogas, declarando ainda que estariam transportando até a cidade de Rosana-SP.

Ante o fato após ser dada voz de prisão o casal foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde foram apresentados juntamente com o entorpecente apreendido.

Foto: Divulgação/PM - MS

