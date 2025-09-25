WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova proposta que torna crime divulgar, na internet, desafios ou brincadeiras perigosos

Para virar lei, é necessário ter a aprovação da Câmara e do Senado

25/09/2025 12h17
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1699/25, que criminaliza o incentivo ou a divulgação, na internet, de desafios ou brincadeiras que possam causar danos à saúde ou risco de morte, lesão ou prejuízos à integridade de crianças e adolescentes.

A pena para quem descumprir a medida é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Caso a ação resulte em lesão grave, a pena é aumentada em 50%. Se resultar em morte, a penalização passa a ser de 6 a 20 anos de reclusão.

Conforme o texto aprovado, as plataformas deverão remover esses conteúdos no prazo de 24 horas após notificação judicial, sob pena de serem responsabilizadas civilmente. O texto também exige que adotem medidas proativas para impedir a circulação dessas publicações.

O relator, deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), recomendou a aprovação do projeto, apresentado pelo deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF). "É preciso coibir a proliferação desses conteúdos danosos e a forma mais direta é pela criminalização dos autores desses materiais. As plataformas digitais devem participar desse esforço e somar forças no combate ao problema, que é real", apontou Ossesio Silva.

O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente .

Próximos passos
O projeto de lei ainda precisa ser analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; e Constituição e Justiça e de Cidadania, antes da votação do Plenário.

Para virar lei, é necessário ter a aprovação da Câmara e do Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão de Constituição e Justiça aprova punições para quem discriminar pessoas com autismo
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova mais recursos para segurança viária e qualificação de agentes de trânsito
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova transferência da capital da República para Belém (PA) durante a COP30
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
25°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 20°
25°

Sensação

4.28 km/h

Vento

41%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro
Há 3 horas Viana esclarece soltura de depoente e sinaliza mudanças em regras sobre prisão
Há 3 horas "Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
Há 4 horas Marinho defende mobilização popular como pressão contra escala 6 por 1
Há 4 horas ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
3
Há 7 dias Polícia Civil fecha boca de fumo e prende casal em flagrante em Iguatemi
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende arma de fogo em Aquidauana
5
Há 7 dias Iagro: defesa agropecuária alavanca exportações de MS e fortalece cadeia local de proteína animal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados