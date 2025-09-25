WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar reforça segurança em eventos religiosos e comemorativos em Ladário e Corumbá

Em setembro de 2025, a Polícia Militar, por meio do 6º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma operação especial de policiamento ostensivo e prev...

25/09/2025 12h17
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Em setembro de 2025, a Polícia Militar, por meio do 6º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma operação especial de policiamento ostensivo e preventivo em Ladário e Corumbá, garantindo a segurança da população durante eventos importantes.

Em Ladário, o policiamento foi solicitado em apoio à Paróquia Nossa Senhora dos Remédios e à Comunidade Nossa Senhora das Mercês, durante a tradicional festa em homenagem à padroeira. A presença policial visou proporcionar tranquilidade aos fiéis e visitantes, prevenindo ocorrências e garantindo que a celebração transcorresse em paz.

Já em Corumbá, o efetivo esteve empenhado nas atividades alusivas ao 247º aniversário do município, que contou com grande público, incluindo autoridades, moradores e turistas. O objetivo foi prevenir e reprimir ilícitos, como furtos, roubos e perturbações, por meio de ações estratégicas de policiamento.

As equipes da Polícia Militar atuaram em pontos estratégicos, realizando rondas a pé e motorizadas, além de abordagens preventivas, com foco na segurança pública e na preservação da ordem durante os eventos.

Por fim, no dia 2 de setembro, a Polícia Militar também esteve presente em Ladário, garantindo a segurança durante as comemorações do aniversário do município. A presença policial foi fundamental para que a população pudesse aproveitar as festividades com tranquilidade, em um ambiente seguro e organizado.

A instituição reforça que denúncias e emergências devem ser comunicadas imediatamente pelo telefone 190, permitindo uma resposta rápida e eficiente às demandas da comunidade.

