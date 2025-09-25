WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova diretrizes para garantir a saúde mental de profissionais de segurança pública

Para virar lei, o projeto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

25/09/2025 12h17
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2814/25, com diretrizes para saúde mental, qualidade de vida e valorização dos profissionais de segurança pública.

A proposta estabelece as seguintes diretrizes:

  • regulamentação de carga horária humanizada, com limites máximos de jornada e regimes de descanso;
  • escalas que minimizem a privação crônica de sono e o esgotamento físico e mental;
  • fomento a uma cultura organizacional inclusiva;
  • avaliação periódica e com transparência; e
  • atendimento especializado aos profissionais de segurança em situações traumáticas.

Se houver desgaste profissional intenso, estresse agudo ou transtorno de estresse pós-traumático, o policial ou bombeiro militar poderá ter descanso extra ou redução temporária da jornada. Para esses casos, será necessária avaliação médica.

O apoio psicossocial será separado das avaliações de desempenho e progressão na carreira, para não desmotivar o profissional a buscar ajuda. Serão criados programas específicos para acolher e acompanhar os profissionais e suas famílias.

A votação seguiu o parecer do relator, deputado Allan Garcês (PP-MA). "A urgência dessas medidas é respaldada pelos alarmantes indicadores de adoecimento mental e suicídio no País, os quais demonstram a necessidade de implementação de políticas públicas padronizadas e coordenadas para enfrentar o problema", alerta o relator.

A proposta foi apresentada pelos deputados Capitão Augusto (PL-SP) e Dayany Bittencourt (União-CE).

Próximos passos
A proposta segue para análise, em caráter conclusivo, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o projeto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão de Constituição e Justiça aprova punições para quem discriminar pessoas com autismo
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova mais recursos para segurança viária e qualificação de agentes de trânsito
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova transferência da capital da República para Belém (PA) durante a COP30
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
25°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 20°
25°

Sensação

4.28 km/h

Vento

41%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Gestão do seguro-defeso passará para Ministério do Trabalho em outubro
Há 3 horas Viana esclarece soltura de depoente e sinaliza mudanças em regras sobre prisão
Há 3 horas "Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
Há 4 horas Marinho defende mobilização popular como pressão contra escala 6 por 1
Há 4 horas ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
3
Há 7 dias Polícia Civil fecha boca de fumo e prende casal em flagrante em Iguatemi
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende arma de fogo em Aquidauana
5
Há 7 dias Iagro: defesa agropecuária alavanca exportações de MS e fortalece cadeia local de proteína animal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados