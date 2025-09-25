Polícia Militar intensifica fiscalização de trânsito e reforça importância do cumprimento das leis para salvar vidas

Durante o mês de setembro, a Polícia Militar, por meio da equipe de Trânsito do 6º BPM, tem intensificado as ações de fiscalização e policiamento ostensivo em Corumbá e Ladário. O objetivo é garantir a segurança de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas que utilizam diariamente as vias da região.

Somente em setembro, já foram elaborados 246 Autos de Infração de Trânsito (AITs), contemplando uma série de irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre as infrações mais recorrentes estão: conduzir veículo sem CNH, permitir que pessoa não habilitada conduza, dirigir utilizando celular, avançar o sinal vermelho, veículos não licenciados, ausência de uso do cinto de segurança e motocicletas em situação irregular, incluindo aquelas usadas para manobras perigosas, conhecidas popularmente como “grau”.

Em uma das fiscalizações mais recentes, 24/09/2025, uma motocicleta foi removida ao pátio após serem constatadas diversas irregularidades, como placa dobrada, pneu traseiro desgastado e condutor sem habilitação.

O número de sinistros de trânsito na região é preocupante. A Polícia Militar alerta que muitos desses sinistros poderiam ter sido evitados com respeito às normas de trânsito e condução responsável.

Entre janeiro e setembro de 2025, 11 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito na região. A seguir, os principais registros, apresentados de forma cronológica:

• Março (28/03) – Um ciclista foi atropelado por uma motocicleta na Rua 21 de Setembro, em Corumbá. O condutor da moto fugiu do local sem prestar socorro. A vítima ficou internada em estado grave, mas faleceu em 12/05, em decorrência das lesões.

• Maio (01/05) – Na Rua Minas Gerais, Bairro Popular Nova, uma motocicleta foi atingida por um veículo que se evadiu sem prestar socorro. O motociclista faleceu na manhã seguinte.

• Maio (24/05) – Uma moradora de rua foi atropelada na Rua Albuquerque esquina com a Rua Ricardo Franco. A vítima foi encontrada em estado grave e não resistiu aos ferimentos.

• Junho (12/06) – Um pedestre foi atropelado na Rua São Paulo por um veículo conduzido por motorista sem CNH. A vítima sofreu múltiplas fraturas e faleceu em 26/07, após semanas de internação.

• Junho (15/06) – Na BR-262, ocorreu uma colisão frontal entre um ônibus e um caminhão. Duas pessoas morreram no local e uma terceira vítima, menor de idade, ficou gravemente ferida.

• Julho (16/07) – Um pedestre foi atropelado próximo a um semáforo em Ladário. A vítima chegou a ser internada, mas faleceu em 21/08, devido à gravidade dos ferimentos.

• Julho (20/07) – Um motociclista sofreu fraturas em uma colisão envolvendo um carro na rotatória da Rua 21 de Setembro. Apesar de ter sido atendido e liberado, apresentou complicações posteriormente e faleceu durante a madrugada.

• Agosto (27/08) – Na Avenida Rio Branco, um carro colidiu na traseira de uma motocicleta após frear bruscamente em uma lombada. A passageira da moto não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada do dia seguinte.

• Setembro (14/09) – Um atropelamento na Rua Quinze de Novembro resultou na morte imediata da vítima no local. O condutor do veículo fugiu a pé, abandonando o carro.

• Setembro (20/09) – Uma colisão frontal entre carro e motocicleta na Rua América deixou o motociclista gravemente ferido. Ele faleceu posteriormente em decorrência das lesões.

Esses acidentes mostram como o desrespeito às leis de trânsito, excesso de velocidade, direção perigosa e falta de atenção contribuem para tragédias que poderiam ser evitadas. A Polícia Militar reforça que respeitar as regras viárias é fundamental para salvar vidas e que denúncias e emergências devem ser comunicadas imediatamente pelo telefone 190.

Além das fiscalizações voltadas para as infrações administrativas, a Polícia Militar também atua no combate aos crimes de trânsito, como dirigir embriagado, realizar manobras que coloquem em risco a segurança coletiva e participar de disputas não autorizadas em vias públicas.

Outro ponto de atenção são os veículos equipados com som automotivo em volume excessivo, que resultam em perturbação do sossego alheio. Essa prática não apenas gera desconforto aos moradores, mas também pode estar associada a outros ilícitos, como desordem e violência urbana. Cada autuação registrada é resultado de uma irregularidade que, se não fosse corrigida, poderia gerar acidentes graves ou até fatais.

Orientações à população

A Polícia Militar reforça algumas orientações fundamentais para prevenir acidentes e salvar vidas:

• Respeite os limites de velocidade e a sinalização das vias;

• Não dirija sob efeito de álcool ou drogas;

• Utilize sempre o cinto de segurança e, no caso dos motociclistas, capacete e equipamentos de proteção;

• Evite manobras perigosas, como empinar motocicletas ou realizar ultrapassagens indevidas;

• Mantenha a documentação do veículo em dia e os equipamentos obrigatórios em perfeito funcionamento;

• Não utilize som automotivo em volume excessivo, respeitando a tranquilidade da comunidade.

Foto: Divulgação/PM - MS