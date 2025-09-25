Polícia Militar atende ocorrência de furto em comércio de Corumbá

Na tarde de quarta-feira, 24 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Major Gama em Corumbá.

No local, os policiais foram informados pelo proprietário da loja que uma mulher de 30 anos, acompanhada de seu filho menor de idade, havia entrado no comércio. A criança carregava uma mochila escolar, o que despertou a atenção do comerciante.

Durante o atendimento no caixa, o comerciante desconfiou da atitude da mulher e decidiu verificar a mochila. Ao inspecioná-la, constatou que havia diversos itens com etiqueta e precificação da loja, incluindo quatro aromatizantes de ambiente, um sabão em pó, um amaciante de roupas e uma caixa de chocolates, que não haviam sido pagos.

O proprietário conteve a mulher até a chegada da guarnição. Segundo relato da suspeita, após ser flagrada, ela teria sido agredida pelo comerciante, situação que será apurada pela autoridade policial.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as devidas providências legais. A Polícia Militar reforça que, em casos de flagrante, acionar imediatamente o 190.

Foto: Divulgação/PM - MS

Dicas de segurança para comerciantes:

• Mantenha câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos do estabelecimento, principalmente nas áreas de entrada, saída e caixas;

• Mantenha boa iluminação interna e externa, o que inibe a prática de crimes e aumenta a visibilidade das câmeras de segurança.

Com essas medidas, comerciantes podem reduzir os riscos de furtos e garantir a proteção de clientes, funcionários e do próprio patrimônio.