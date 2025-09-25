Delegacia Especializada ministra palestra contra bullying e cyberbullying em escola municipal de Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude – DEAIJ, realizou palestra na E.M. João Evangelista Vieira de Almeida nesta quarta-feira (24), com o tema “Bullying e Cyberbullying”, destinada aos alunos dos 4° ao 9° anos do Ensino Fundamental II.

Tais palestras visam instruir e conscientizar os adolescentes acerca dos riscos dessas práticas, bem como evitar a incidência de atos infracionais futuros, fazendo parte da Operação desenvolvida pela Especializada denominada “Mais consciência, menos violência”.