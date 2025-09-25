WhatsApp

Formação “MS Alfabetiza” terá módulo IV em Nioaque

Evento será destinado a professores do 1º ao 5º ano e coordenadores pedagógicos

25/09/2025 08h29
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

No próximo dia 2 de outubro, Nioaque sediará mais uma etapa da formação do programa MS Alfabetiza – Módulo IV, que tem como objetivo fortalecer as práticas pedagógicas e contribuir para a melhoria do processo de alfabetização no estado de Mato Grosso do Sul.

A capacitação será voltada para professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e coordenadores pedagógicos, reforçando o compromisso com a qualidade do ensino nas escolas municipais e estaduais.

O encontro será realizado a partir das 7h, na Escola Guilherme Corrêa da Silva – Extensão Praça dos Heróis, reunindo profissionais da educação para troca de experiências e aprofundamento em metodologias de ensino.

A iniciativa faz parte das ações do Programa MS Alfabetiza, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Undime/MS e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, contando também com o apoio da Prefeitura de Nioaque.

O programa busca oferecer formações continuadas que impactem diretamente no aprendizado das crianças, garantindo que todas tenham acesso à alfabetização na idade certa.

