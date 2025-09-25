WhatsApp

Entrega de Título Cidadão: Coronel David reforça compromisso com Aparecida do Taboado

Na tarde desta quarta-feira (24), o deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Aparecida do Taboado para participar da sessão solene realizada ...

25/09/2025 07h56
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Na tarde desta quarta-feira (24), o deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Aparecida do Taboado para participar da sessão solene realizada na Câmara Municipal, que concedeu o Título de Cidadão Aparecidense, como parte dos festejos de aniversário do município.  Na cerimônia, muitas personalidades foram homenageadas, entre elas o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro (PP) e o ex-governador e presidente do PL estadual, Reinaldo Azambuja. 

Coronel David destacou o vínculo afetivo com o município e reafirmou seu compromisso de trabalho pela população. “É sempre uma satisfação voltar a Aparecida do Taboado, cidade que mora no meu coração. Hoje celebramos homenagens a quem ajudou no crescimento e desenvolvimento do município, onde, cada um com sua história, contribuiu para que Aparecida do Taboado continue a crescer e gerar oportunidades para todos”, afirmou o parlamentar.

Durante sua fala, o deputado recordou obras viabilizadas em parceria com Azambuja e o governador Eduardo Riedel (PP), como a pavimentação do bairro Redentora, e ressaltou sua ligação pessoal com a cidade, onde parte de sua família vive.

Investimentos

Em 2024, Aparecida do Taboado ganhou do Governo do Estado R$ 11 milhões de investimentos em obras de pavimentação e recapeamento asfáltico, fruto da parceria entre Coronel David, o prefeito José Natan (PP) e o governador Eduardo Riedel (PP). Os recursos contemplaram com infraestrutura e qualidade de vida, os moradores dos bairros: Residencial Tauan, São João e Vila Pereira.

Essa parceria também resultou em investimentos e asfalto para os bairros Morumbi e Souza Bueno, contemplados com pavimentação, drenagem e sinalização das ruas. 

Coronel David tem deixado sua marca em áreas essenciais como saúde e segurança. O deputado destinou  recurso (emenda parlamentar) que garantiu a aquisição de uma autoclave para o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, equipamento que elevou a segurança dos procedimentos cirúrgicos e beneficia mais de 6 mil pessoas mensalmente.

Na área de segurança, o deputado intermediou em maio deste ano, junto às forças policiais, uma megaoperação que desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas no município, com apreensão de armas e prisões, bem como o aumento do efetivo da Polícia Militar e a vinda de um novo delegado de polícia para a cidade. 

Emendas

Ao longo de seu mandato, Coronel David já destinou R$ 810 mil em emendas parlamentares para Aparecida do Taboado, contemplando saúde, assistência social e entidades filantrópicas. Entre os investimentos, destacam-se recursos para custeio da saúde, aquisição de ambulância, veículo para transporte de idosos, apoio à APAE, além de equipamentos para entidades sociais como o Desafio Jovem Operação Resgate.

Segundo o deputado, cada recurso destinado ao município é pensado para transformar a vida das pessoas. “Nosso compromisso é trabalhar por uma cidade mais desenvolvida, justa e segura, trazendo investimentos que se traduzam em qualidade de vida para cada morador”, concluiu.

