MS capacita agentes de viagem sobre seus principais destinos turísticos durante evento em MG

Mato Grosso do Sul foi destaque no Panrotas Next, que aconteceu em Uberlândia (MG) no dia 23. O evento itinerante, promovido pelo Grupo Panrotas, reúne profissionais do trade turístico de diferentes regiões do Brasil para discutir tendências, promover capacitação e fortalecer conexões estratégicas no setor.

A participação sul-mato-grossense teve como foco a promoção de seus principais destinos turísticos. A programação incluiu palestra de capacitação para cerca de 60 agentes de viagens e operadores da região, além de ações de networking e apresentações sobre os atrativos de natureza, ecoturismo, aventura e sustentabilidade.

Entre os destaques estavam Bonito/Serra da Bodoquena e o Pantanal, reconhecidos por experiências autênticas, hospitalidade e conservação ambiental.

“O Panrotas Next é um encontro estratégico com os profissionais que influenciam diretamente a escolha dos destinos pelos viajantes. Para Mato Grosso do Sul, estar presente é uma oportunidade de qualificar o mercado e mostrar porque somos referência nacional em turismo sustentável e de natureza”, afirma Breno Amorim, diretor de Promoção e Mercado da Fundação de Turismo de MS.

Além da participação de Mato Grosso do Sul, a edição em Uberlândia também contou com painéis sobre comportamento do viajante, ESG, inovação, inteligência de mercado, digitalização e espaços de relacionamento entre operadoras, companhias aéreas, redes hoteleiras, destinos e fornecedores do setor.

Débora Bordin, Comunicação Fundtur

Foto: @visitmsoficial