Mato Grosso do Sul

MS capacita agentes de viagem sobre seus principais destinos turísticos durante evento em MG

Mato Grosso do Sul foi destaque no Panrotas Next, que aconteceu em Uberlândia (MG) no dia 23. O evento itinerante, promovido pelo Grupo Panrotas, r...

25/09/2025 06h51
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul foi destaque no Panrotas Next, que aconteceu em Uberlândia (MG) no dia 23. O evento itinerante, promovido pelo Grupo Panrotas, reúne profissionais do trade turístico de diferentes regiões do Brasil para discutir tendências, promover capacitação e fortalecer conexões estratégicas no setor.

A participação sul-mato-grossense teve como foco a promoção de seus principais destinos turísticos. A programação incluiu palestra de capacitação para cerca de 60 agentes de viagens e operadores da região, além de ações de networking e apresentações sobre os atrativos de natureza, ecoturismo, aventura e sustentabilidade.

Entre os destaques estavam Bonito/Serra da Bodoquena e o Pantanal, reconhecidos por experiências autênticas, hospitalidade e conservação ambiental.

“O Panrotas Next é um encontro estratégico com os profissionais que influenciam diretamente a escolha dos destinos pelos viajantes. Para Mato Grosso do Sul, estar presente é uma oportunidade de qualificar o mercado e mostrar porque somos referência nacional em turismo sustentável e de natureza”, afirma Breno Amorim, diretor de Promoção e Mercado da Fundação de Turismo de MS.

Além da participação de Mato Grosso do Sul, a edição em Uberlândia também contou com painéis sobre comportamento do viajante, ESG, inovação, inteligência de mercado, digitalização e espaços de relacionamento entre operadoras, companhias aéreas, redes hoteleiras, destinos e fornecedores do setor.

Débora Bordin, Comunicação Fundtur
Foto: @visitmsoficial

