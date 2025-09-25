Agepen lança cadastro on-line para emissão do cartão do visitante em unidades prisionais de MS

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) de Mato Grosso do Sul lançou uma nova ferramenta que promete facilitar a vida de familiares de pessoas privadas de liberdade. Agora, a emissão do cartão de visitante, documento obrigatório para acesso às unidades prisionais do estado, pode ser feita de forma on-line, sem a necessidade de comparecimento presencial.

O cadastramento está disponível no Siapen (Sistema de Informações Penitenciárias), por meio do endereço www.siapen.ms.gov.br/visitante .

No site da Agepen ( www.agepen.ms.gov.br ), os interessados encontram um passo a passo detalhado de como emitir on-line, que pode ser acessado no botão em “Informações a Familiares e Visitantes” – Informações sobre visitações em presídios de Mato Grosso do Sul- “Como emitir o Cartão de Visitante”. Clique aqui e confira !

Para solicitar o documento, é necessário preencher corretamente todos os dados e anexar a documentação exigida conforme regulamento da Agepen. Após o envio, o sistema gera um protocolo, que pode ser acompanhado pelo próprio site ou pelo e-mail informado no cadastro.

Quando o cartão estiver pronto, o visitante deverá baixar e imprimir o documento, que terá fotografia, dados pessoais, leitor de barras e agora também um QRCode para validação no acesso às unidades, reforçando a segurança. O novo sistema substitui o antigo cartão em PVC.

O documento precisa obrigatoriamente ser impresso, já que não é permitido o uso de celular para apresentação durante a entrada nas unidades prisionais.

De acordo com a direção da Agepen, a medida representa um avanço tanto para os familiares quanto para a administração pública. Além de reduzir custos com a antiga emissão em PVC, o novo formato facilita o processo, especialmente para quem reside fora do estado e não precisa mais se deslocar apenas para obter o cartão.

“Essa modernização traz mais agilidade, economia e segurança, beneficiando diretamente os visitantes e o sistema penitenciário como um todo”, destaca o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.

Importante frisar que os visitantes que já possuem o cartão em PVC podem continuar com o documento, fazendo a substituição apenas no momento da renovação.

Caso deseje, o familiar pode ir até uma unidade de Patronato Penitenciário para receber as orientações de cadastro.

Comunicação da Agepen-MS