Mato Grosso do Sul

HR de Três Lagoas realiza plantio de árvores em ação de compromisso com o futuro sustentável

"Crescer Juntos", em comemoração ao Dia da Árvore, reforçou o compromisso da instituição com a sustentabilidade e cuidado coletivo.O Hospital Regio...

25/09/2025 05h45
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

"Crescer Juntos", em comemoração ao Dia da Árvore, reforçou o compromisso da instituição com a sustentabilidade e cuidado coletivo.

O Hospital Regional de Três Lagoas, Magid Thomé, promoveu a ação “Crescer Juntos” em alusão ao Dia da Árvore. Realizado na última semana, o evento reuniu autoridades, parceiros e a comunidade para marcar, com o plantio coletivo de mudas de Oiti, o compromisso da instituição com a sustentabilidade e o cuidado coletivo.

Coordenador de Políticas Ambientais e de Sustentabilidade em Saúde do hospital, Fernando Rufino destaca o simbolismo do nome “Crescer Juntos”. "O plantio de uma árvore marca o início de um ciclo. Quando unimos forças em torno da sustentabilidade, multiplicamos resultados e deixamos um legado para as próximas gerações", pontua.

Diretora-geral do hospital, Leticia Carneiro ressaltou que saúde vai além da ausência de doenças e envolve iniciativas sociais e ambientais. "Nossa gestão compartilha do compromisso com a sustentabilidade e conta com o apoio das entidades e parceiros aqui presentes para multiplicar esse impacto", pontuou.

Adesão

Durante a programação, representantes de cada instituição ao lado da equipe do hospital participaram do plantio de mudas da árvore Oiti na lateral da unidade, simbolizando o início de uma jornada coletiva em defesa da natureza.

A psicóloga Paula Neres, integrante da diretoria do Idseams (Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul), reforçou a importância da integração entre instituições: "A inclusão faz toda a diferença, e o Idseams está de portas abertas para contribuir com ações ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade e causas sociais", afirmou.

Entre as autoridades presentes, esteve o Promotor do Meio Ambiente de Três Lagoas, Antônio Carlos Garcia de Oliveira. "Enquanto muitos não se atentam ao futuro do nosso planeta, promover ações como esta faz toda a diferença para a sobrevivência da nossa nação", declarou.

Também participaram do evento representantes de órgãos públicos, entidades sociais e empresas da região, entre eles: Maria Angelina Zuque – Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Três Lagoas; Eurides Silveira de Freitas – Presidente do Idseams; Fábio De Paula – Gerente de Sustentabilidade da Eldorado Brasil; Luciano de Souza Carrelo – Coordenador de Promoção Social do Sest/Senat Três Lagoas; Guilherme Teixeira – Presidente do Rotary Costa Leste; Wellington Zacheo – Diretor do Sesc; Delia Villamayor Javorka – Imasul de Três Lagoas; e Mariana do Amaral secretária da SEMEA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio) e a diretora da pasta Maysa Costa.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação HR Três Lagoas
Fotos: Comunicação HR Três Lagoas

