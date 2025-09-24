WhatsApp

Senado Federal

Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou nesta quarta-feira (24) a aprovação, pelo Ibama, da Avaliação Pré-Operacional (APO) da Petrobras ...

24/09/2025 23h15
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou nesta quarta-feira (24) a aprovação, pelo Ibama, da Avaliação Pré-Operacional (APO) da Petrobras na Foz do Amazonas, última etapa antes da emissão da licença ambiental.

Davi ressaltou que a decisão representa a concretização de uma luta de mais de uma década, compartilhada por lideranças políticas e pela sociedade do Amapá. “São anos de espera para buscarmos essa riqueza que é do povo brasileiro, mas também dos amapaenses. Cada conquista nesse processo é resultado da união de esforços e do compromisso de todos que acreditaram nesse projeto”, afirmou.

O presidente do Senado agradeceu o apoio do governador do Amapá, Clécio Luis, do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, das lideranças do estado, do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), de parlamentares da região e de atores do governo federal. Destacou, em especial, a decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em apoiar a viabilização do projeto e levar “desenvolvimento aos rincões da Amazônia”.

Davi concluiu ressaltando a importância do momento para o Amapá e para a Amazônia. “Essa conquista é do povo da floresta, da população da Amazônia e, em especial, dos amapaenses. É o início de uma nova era de oportunidades e desenvolvimento sustentável para o nosso estado e para o Brasil”, disse.

