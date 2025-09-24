PMMS, Sejusp e SED inauguram 1ª escola pública de equitação de MS

Campo Grande (MS) – Com foco na inclusão social e no fortalecimento da relação entre a segurança pública e a comunidade, o Governo do Mato Grosso do Sul inaugura nesta quinta-feira (25/09), às 17h, a primeira escola pública de equitação do estado. O projeto, coordenado pela Polícia Militar por meio do Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada (EIPMMont), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, oferece aulas gratuitas de hipismo para estudantes da rede pública estadual.

A proposta é pioneira: unir esporte, disciplina e formação de valores para transformar a realidade de jovens em situação de vulnerabilidade social. Nesta primeira etapa, 20 alunos com idades entre 7 e 16 anos, das escolas estaduais Dolor Ferreira de Andrade, Hércules Maymone e Lúcia Martins Coelho, serão atendidos.

Logo na inauguração, os estudantes receberão um kit completo com todos os equipamentos necessários para a prática segura da equitação: capacete, duas camisetas do projeto, culote, bota e colete de proteção. As aulas ocorrerão duas vezes por semana, nos períodos da manhã e da tarde, e serão inicialmente teóricas, com foco em adaptação aos equipamentos, regras de conduta e primeiros contatos com os animais. Depois da fase inicial, os alunos iniciam o treinamento prático com 10 cavalos da corporação, aprendendo técnicas de passo, trote, galope e salto.

“Trata-se de um projeto que alia esporte, educação e cidadania. A equitação, historicamente restrita a poucas camadas sociais, agora se torna uma ferramenta de transformação acessível a crianças e adolescentes da rede pública”, afirma comandante da Cavalaria, tenente-coronel Jidevaldo de Souza Lima.

Hipismo para todos: quebrando barreiras

Mais do que montar cavalos, o projeto batizado de “Cavaleiros do Futuro” propõe um modelo de formação integral. Os alunos serão acompanhados com avaliações bimestrais de desempenho escolar e comportamento, além de receberem reforço pedagógico quando necessário. A frequência e o rendimento escolar são critérios obrigatórios para permanência nas aulas.

Várias pesquisas realizadas no Brasil apontam que o contato com cavalos é altamente benéfico para o desenvolvimento emocional e social de jovens, estimulando características como responsabilidade, empatia, autoestima, paciência e foco, valores fundamentais para a formação do caráter e a convivência comunitária.

Base rural reforça sustentabilidade do projeto

Na sexta-feira (26), às 10h, a Polícia Militar também inaugura oficialmente a chácara do EIPMMont, localizada nas Chácaras Reunidas Nasser, no Município de Jaraguari (MS). Com 40 hectares de área e infraestrutura adequada, o local será utilizado para a criação, alimentação e reprodução dos cavalos empregados tanto no policiamento quanto nas atividades do projeto.

A estruturação da chácara foi viabilizada por meio de parcerias com órgãos estaduais, como Sejusp, Seilog, Agesul, Agraer e Sanesul além de aportes financeiros e materiais da Central de Execuções de Penas Alternativas (CEPA) e de empresas privadas. Ao todo, mais de R$ 523.816,00 mil reais foram investidos em serviços fundiários, como: Cadastro, Georreferenciamento, CAR e licença ambiental para supressão vegetal, limpeza, gradagem, adubação, semeadura, cercamento, formação de pastagens e melhorias hidráulicas e elétricas.

Com essa base consolidada, o objetivo do Governo é expandir o projeto para outras regiões do estado, levando o hipismo como instrumento pedagógico e de inclusão social para ainda mais jovens sul-mato-grossenses.

