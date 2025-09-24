WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova proibição de penhora de veículo de pessoa com deficiência

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

24/09/2025 21h01
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe a penhora de veículos de pessoas com deficiência ou de seus familiares.

Segundo o texto, para ser considerado impenhorável, o veículo deve ser essencial à garantia do direito à mobilidade pessoal. A regra não se aplica a veículos de valor elevado.

O texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada Flávia Morais (PDT-GO), ao Projeto de Lei 2203/25, do deputado José Nelto (União-GO). Ela optou por incluir a medida no Código de Processo Civil . O projeto original criava uma lei específica para tratar do assunto.

Flávia Morais afirma que, no caso das pessoas com deficiência, o veículo automotor não é facilmente substituído por qualquer veículo nem pelo transporte público. "Pelas condições atuais da mobilidade em nosso País, trata-se de uma questão de dignidade humana", defendeu.

Próximos passos
A proposta segue para análise, em caráter conclusivo, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o projeto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Depositphotos Comissão debate criação da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Câmara pode votar projeto que transfere, simbolicamente, a capital do Brasil para Belém na COP30
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova fim de alíquota previdenciária sobre militares inativos e pensionistas
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
27°
Tempo limpo Máxima: 35° - Mínima: 20°
27°

Sensação

4.43 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 27 minutos Comissão debate criação da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões
Há 27 minutos Câmara pode votar projeto que transfere, simbolicamente, a capital do Brasil para Belém na COP30
Há 27 minutos Polícia Militar intensifica fiscalização de trânsito e reforça importância do cumprimento das leis para salvar vidas
Há 2 horas Polícia Militar atende ocorrência de furto em comércio de Corumbá
Há 2 horas Semana da Pessoa Idosa: Quando a vida recomeça depois dos sessenta
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de mandados de prisão Três Lagoas – MS, no dia 17 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 2 mandados de prisão....
2
Há 7 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
3
Há 7 dias Saúde alerta para aumento de casos de síndrome gripal em Nioaque
4
Há 1 dia Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas
5
Há 6 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados