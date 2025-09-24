Em sessão solene na Alems, Hashioka e Conjuv entregam Comenda do Mérito da Juventude

As ações positivas voltadas aos jovens sul-mato-grossenses foram celebradas na noite desta terça-feira, 23, durante a Sessão Solene de Outorga da Comenda do Mérito da Juventude “Anderson Barão e Luiz Torchetti” da Assembleia Legislativa. Proposta pelo deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), a sessão homenageou personalidades que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, ao planejamento, à estruturação e ao crescimento das políticas públicas em prol da juventude.

Os convidados foram recepcionados pelo saxofonista Ricardo Lauro Pereira. O evento contou ainda com apresentação da Banda Marcial do Instituto Mirim de Campo Grande, a performance da criação coletiva “Cidade Aberta”, uma parceria entre o Grupo de Dança Sapicuá e a Fragmentada Companhia de Teatro, e do rapper Maycon Raifa.

Em seu discurso, Hashioka destacou as relevantes contribuições de Anderson Barão e Luiz Torchetti, que dão o nome à medalha e deixaram um grande legado. “Foram dois seres humanos que dedicaram suas vidas a cimentar caminhos em prol da juventude do nosso Estado”.

Para o parlamentar, a noite de homenagens foi uma maneira de reconhecer o trabalho de moldar os jovens e crianças para um futuro cada vez melhor. “Ao se dedicarem a essa relevante causa, vocês estão motivando e despertando esses jovens para o sucesso, com mais consciência e oportunidades, com desenvolvimento e fortalecimento das próximas gerações. Suas ações formam uma rede de apoio essencial para a que a juventude tenha acesso à educação de qualidade, ao primeiro emprego, à cultura, ao esporte à saúde e à cidadania, formando cidadãos conscientes, críticos e solidários”.

Copropositor da solenidade, o Conselho Estadual da Juventude (Conjuv-MS) foi representado por sua presidente Isabela Nantes, que destacou a importância de garantir políticas públicas para todos os tipos de jovens. “Temos que ter a sensibilidade de olhar para esses jovens, que muitas vezes estão à margem da sociedade, e criar oportunidades para que possam acessar o mercado de trabalho, a universidade, a saúde, a cultura e o futuro”.

Em nome dos agraciados, o subsecretário de estado de políticas públicas para a juventude Jessé Fragoso da Cruz fez um resumo de tudo que observou durante a sessão. “A vida é feita de pessoas. Nascemos para viver, mas essencialmente para conviver. Estou feliz em falar em nome de homens e mulheres que desenvolvem um importante papel em seus municípios, comunidades, periferias. Anônimos são reis com coroas invisíveis. E é justamente isso que cada um dos homenageados tem feito em suas comunidades: servir de forma anônima. Além dos poderes legislativo e executivo, é por causa dessas pessoas que as políticas públicas têm chegado à juventude”.

Representando o Governo do Estado, a secretária de estado da cidadania Viviane Luiza da Silva falou da pluralidade das juventudes e que todas são assistidas pela Secretaria. “É uma honra participar de uma solenidade que reconhece as juventudes do Mato Grosso do Sul. Os nossos jovens são diversos: são indígenas, periféricos, ribeirinhos, quilombolas, jovens que realizam e transformam nosso estado. E é por eles que nós estamos aqui”, destacou.

“Parabenizo o deputado Roberto Hashioka, que permitiu que o Conjuv indicasse os homenageados, pois é o Conselho que tem a participação da sociedade civil e sabe e reconhece onde essas pessoas trabalham e atuam para a juventude. Que essa sessão que perpetue o nome do Anderson e do Luiz e que seja um chamamento para que sejamos mais semeadores, para que possamos abrir mais caminhos”, finalizou a secretária.

Também compuseram a mesa o defensor público Eugênio Luiz Dameão, coordenador do Núcleo da Infância e Adolescência da Defensoria Pública de MS, a senhora Gisele Torchetti, mãe do homenageado Luiz Torchetti, que dá nome à medalha, e o advogado Ítalo Gusmão, amigo de Anderson e de Luiz e secretário-geral do Conjuv-MS.

Constituída de Medalha e Diploma, a honraria foi entregue a pessoas que prestaram relevantes serviços à juventude sul-mato-grossense. Os homenageados foram Luiz Torchetti Neto (in memorian), representado por sua mãe Gisele Torchetti, Alisson Benitez Grance, Ana Paula Bittencourt, Atalita Oliveira Marques, Charlin Castro Camilo, Elange Ribeiro Perez, Franklin Schmalz Da Rosa, Geovana Barros De Souza, Graziele Soares Dos Santos Das Neves, Jessé Fragoso da Cruz, Jhonatan De Lara Gonçalves, Jhonny Cristaldo De Oliveira, Laura Emanueli Medeiros, Lucas Matheus Delmondes Valdes, Lucas Umberto Da Silva, Marcos Samuel Francisco de Oliveira, Mauricio Doering Junior, Patricia Saraiva De Moraes, Pedro Henrique Urbieta Faria, Taynara Mayane Alves da Silva, Thais Arianne Farias Cabreira Ranier, Vitor Da Conceição Teixeira, Wendilly Lorraine Campos Tabosa de Azevedo, William Duarte De Araujo.

Sobre a Honraria

Como forma de celebrar a Semana Estadual da Juventude, instituída pela Lei n 3.748, de 25 de setembro 2009, a Medalha do Mérito da Juventude foi estabelecida com a Resolução 71/2015. No ano de 2023, teve seu nome alterado em homenagem ao comunicador Anderson Barão. E agora, mais uma vez alterada para “Comenda do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti”. A comenda é outorgada àqueles que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, ao planejamento, à estruturação e ao crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude de Mato Grosso do Sul.

Sobre Barão e Torchetti

Anderson da Silva Ribeiro, o Barão, foi presidente da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso do Sul (UEE-MS). Também presidiu a Juventude do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) nos anos de 2013 a 2015 e, por décadas, esteve à frente de movimentos juvenis. Nasceu em 2 de julho de 1980 e veio a falecer, em decorrência de um câncer, no dia 19 de agosto de 2022, em Campo Grande, mas sua alegria e dedicação sempre serão lembradas por todos.

Luiz Torchetti Neto fundou o Centro Acadêmico de Psicologia e a Atlética de Psicologia da Uniderp, e foi 1º secretário do Diretório Central dos Estudantes na mesma universidade. Exerceu o cargo de secretário-geral da Juventude Estadual do PSDB e de 1º vice-presidente do União Jovem MS, foi conselheiro estadual da juventude de MS e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. Torchetti nasceu em 12 de setembro de 1989 e nos deixou, de forma trágica, no dia 3 de agosto de 2025, vítima de um brutal acidente de trânsito.

Galeria de Fotos