Chico Rodrigues celebra proximidade da conclusão do Linhão de Tucuruí

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) celebrou nesta quarta-feira (14) o avanço das obras do Linhão de Tucuruí, ligando Manaus a Boa Vista, e afirmou que o empreendimento será um "vetor de desenvolvimento" para Roraima. O estado é o único do Brasil que permanece isolado do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Em discurso no Plenário, o senador informou que cerca de 90% das obras já estão prontas e o trabalho deve ser concluído em dezembro, segundo o Ministério de Minas e Energia. A partir daí, será possível a geração de energia "limpa e barata", o que deverá atrair novos investimentos para o estado. Atualmente, Roraima depende da queima de óleo diesel para geração de energia.

— Por décadas, fomos um estado com enorme potencial, mas com um gargalo estrutural severo: a insegurança no fornecimento de energia. Isso afastou indústrias e desestimulou o empreendedorismo local. Com a interligação do Sistema Nacional, Roraima poderá atrair indústrias, centros de distribuição, frigoríficos, empresas de tecnologia e agronegócio de médio e grande porte — afirmou.

O senador creditou ao ex-presidente Jair Bolsonaro o impulsionamento da obra, a partir de 2019. Também destacou o projeto de lei complementar, que ele mesmo apresentou, para facilitar a passagem de linhas de transmissão por terras indígenas ( PLC 275/2019 ). O texto ainda espera decisão da Câmara dos Deputados.

Rodrigues classificou o atual modelo energético do estado como "insustentável e ultrapassado". Roraima gasta anualmente mais de R$ 1 bilhão com óleo diesel para eletricidade, o que, além de ter um alto impacto financeiro, é ambientalmente danoso. Ele calcula que, com a conclusão do linhão, o estado deixará de emitir mais de 1,5 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera.

Com 725 quilômetros de extensão, o Linhão de Tucuruí também vai permitir maior estabilidade na geração elétrica. O senador afirmou que essa garantia irá melhorar a conectividade digital. Segundo ele, será instalada uma nova linha de fibra óptica ao longo do linhão, multiplicando a velocidade da internet no estado.

— Isso criará um ambiente mais fértil para inovação,startups, comércio, educação de qualidade e melhoria de serviços públicos essenciais — resumiu.