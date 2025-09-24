WhatsApp

Links

Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Motta inclui na pauta de votações de hoje proposta que acelera atendimento de especialidades no SUS

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu a Medida Provisória 1301/25 , que trata do programa "Agora Tem Especia...

24/09/2025 19h56
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu a Medida Provisória 1301/25 , que trata do programa "Agora Tem Especialistas," na pauta de votações desta quarta-feira (24) do Plenário. Para Motta, a medida vai acabar com as longas filas de espera na saúde pública.

A proposta promove parcerias com hospitais privados para acelerar o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com médicos especialistas.

"Isso significa mais agilidade no acesso a consultas e exames especializados", afirmou o presidente por meio de suas redes sociais.

