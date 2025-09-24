WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim cumpriu, na tarde de terça-feira (23), mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra hom...

24/09/2025 18h48
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim cumpriu, na tarde de terça-feira (23), mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra homem investigado por estuprar a própria filha adolescente. O suspeito havia fugido do município após tomar conhecimento da denúncia.

A investigação começou na sexta-feira (19), quando Conselho Tutelar e tia da adolescente procuraram o plantão policial. Conforme relato, os abusos teriam ocorrido desde os 7 anos.

Diante da gravidade, a equipe da Polícia Civil representou pela prisão preventiva (medida cautelar para garantir a ordem pública) e por buscas na casa do investigado e de familiares. Após diligências contínuas, os policiais localizaram o suspeito e cumpriram a ordem judicial.

Durante as buscas foram apreendidos celulares e pen drives de propriedade do investigado. O material será encaminhado à perícia. O homem encontra-se custodiado e à disposição da Justiça.

O caso é apurado como estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal). Para preservar a vítima e não prejudicar as investigações, nomes e demais detalhes não serão divulgados.

