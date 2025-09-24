Campo Grande sedia assembleia do Fonset com foco em qualificação e inclusão no mercado de trabalho

Campo Grande recebe quinta e sexta-feira (25 e 26) a 146ª Assembleia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho (Fonset), reunindo representantes de todo o País para debater políticas públicas voltadas à geração de emprego, qualificação profissional e fortalecimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Fórum tem como objetivo promover o diálogo e fortalecer as políticas públicas trabalhistas nos estados.

O encontro, que será realizado no Hotel Flat Afonso Pena, contará com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, do atual presidente da Fonset, Vladyson Viana, também secretário do Trabalho do Ceará, além de muitos outros secretários estaduais, representantes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e de entidades como Sest/Senat e Senac.

A abertura terá homenagens aos ex-presidentes do Fonset, Esacheu Nascimento e Eloísa Berro. Na sequência, os debates envolverão desde a cooperação internacional com a OIT até parcerias com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para o programa Acredita no Primeiro Passo.

Outro destaque será a preparação para as comemorações dos 50 anos do Sine, que ao longo de sua trajetória já encaminhou milhões de brasileiros ao mercado formal.

Na sexta-feira (26), a programação avança com a presença do Secretário Nacional de Relações do Trabalho, Marcos Perioto, representando o ministro Luiz Marinho; a apresentação de iniciativas inovadoras de Mato Grosso do Sul, como o Voucher Transportador (Sest/Senat), o Voucher Desenvolvedor (Senac) e a Plataforma MS Qualifica Digital.

Avanço da qualificação em MS

De acordo com levantamento da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho (Sequalit/MS), mais de 450 mil vagas de qualificação foram oferecidas pelo Governo do Estado em parceria com o Sistema S e Funtrab, entre 2023 e 2025, nos mais diversos segmentos de negócios.

O evento encerra com um debate sobre os Desafios do Pleno Emprego em Mato Grosso do Sul, coordenado pelo secretário executivo da Sequalit, Esaú Aguiar, reforçando o compromisso do Estado em alinhar formação profissional às demandas do setor produtivo.

“Com a realização da Assembleia, Campo Grande se firma como espaço estratégico para a construção de agendas nacionais do trabalho, fortalecendo parcerias e compartilhando experiências que ampliam a empregabilidade no Brasil”, frisa Aguiar.

Comunicação Semadesc