ALEMS e Ageprev trabalham juntos para otimizar processos de aposentadoria

Nesta terça-feira (23), a secretária de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Marlene Figueira da Silva, receb...

24/09/2025 16h31
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Equipe financeira da ALEMS e Ageprev em reunião na Secretaria de Gestão de Pessoas
Equipe financeira da ALEMS e Ageprev em reunião na Secretaria de Gestão de Pessoas

Nesta terça-feira (23), a secretária de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Marlene Figueira da Silva, recebeu Artur Vitor Freitas, diretor administrativo da Agência de Previdência do Mato Grosso do Sul (Ageprev), e Natália Damasceno Ramires, diretora de Benefícios, da instituição. O objetivo do encontro foi alinhar procedimentos e cálculos de aposentadoria, buscando mais agilidade e precisão no processo.

Doutora Marlene Figueira da Silva, ressaltou a importância da parceria entre a ALEMS e a Ageprev, explicando que a aposentadoria dos servidores começa na Casa de Leis, passa pela Ageprev para revisão da certidão de tempo e cálculos, e retorna à Secretaria de Gestão de Pessoas para finalização. “A visita foi uma oportunidade de reunir nossos times para otimizar esse fluxo, evitando idas e vindas que possam gerar atrasos. Com a participação do secretário de Finanças e Orçamento da ALEMS, Jericó Vieira de Matos, e do gerente de Folha de Pagamento, Alberto Pires Gonçalves Júnior, alinhamos estratégias para garantir que os cálculos e procedimentos sejam executados de forma mais eficiente”, afirmou a secretária.

A reunião foi considerada produtiva, permitindo que as equipes falassem a mesma linguagem e resolvessem pendências que poderiam impactar a agilidade dos processos. Marlene também expressou sua gratidão pela parceria: “Foi uma visita útil e estamos gratos pela colaboração da Ageprev. Com esses alinhamentos, conseguimos melhorar a solução de problemas e garantir um serviço mais ágil para os servidores.”

O encontro reforçou o compromisso entre a Secretaria de Gestão de Pessoas da ALEMS e a Ageprev em garantir que os processos de aposentadoria sejam realizados com mais transparência, precisão e sem intercorrências, beneficiando diretamente os servidores estaduais.

