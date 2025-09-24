Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido no domingo, em Chapadão do Sul

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), esclareceu homicídio ocorrido na noite do último domingo (21), ocorrido na Avenida Planalto, que vitimou um homem de 29 anos. As investigações apontaram que a vítima foi atraída para uma emboscada e surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta de cor azul, ocasião em que o passageiro, um adolescente, efetuou diversos disparos de arma de fogo, ceifando-lhe a vida imediatamente.

A equipe policial conseguiu identificar cada um dos envolvidos no crime. O adolescente foi apontado como autor dos disparos, enquanto o condutor da motocicleta deu apoio direto na execução e garantiu a fuga. Em seguida, familiares e conhecidos atuaram para dar cobertura à ação criminosa, ajudando na ocultação de provas e no deslocamento do autor para fora da cidade.

As investigações revelaram ainda que o pai do adolescente desempenhou papel importante na fuga, auxiliando no transporte do filho até a cidade de Santa Fé do Sul/SP, acompanhado de outro familiar. Nesse município, em cumprimento a mandado judicial de internação, a Polícia Civil conseguiu apreender o adolescente responsável pelos disparos e confirmar a participação do condutor da motocicleta. A operação contou com o apoio fundamental da Delegacia de Polícia de Santa Fé do Sul, cuja atuação foi decisiva para o resultado positivo.

A equipe de investigação conseguiu, ainda, recuperar a arma de fogo utilizada no homicídio, uma pistola de calibre restrito com numeração raspada, e a motocicleta usada na execução, elementos que reforçam a materialidade do crime e consolidam as provas contra os envolvidos.