Polícia Civil - MS

Polícia Civil deflagra operação para cumprimento de mandados em investigação contra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR, no âmbito de investigação que apura a atuação de organização criminosa voltada ao t...

24/09/2025 14h21
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR, no âmbito de investigação que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, deflagrou operação policial para cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão temporária, expedidos pelo Poder Judiciário. As ordens judiciais tiveram como alvos indivíduos identificados no curso da investigação por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A operação foi deflagrada de forma simultânea nas cidades de Campo Grande, Dourados, Miranda e Corumbá, contando com apoio de diversas unidades da Polícia Civil. O objetivo é desarticular núcleos de atuação criminosa que se articulavam entre si para a prática do tráfico de drogas em diferentes regiões do Estado.

As diligências resultaram no cumprimento integral dos mandados expedidos, com a prisão temporária dos investigados e a apreensão de elementos de prova que serão encaminhados para análise. Os presos foram conduzidos à DENAR para adoção das providências cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

A operação recebeu o nome “JANUS” em referência ao deus romano Jano, conhecido por possuir duas faces, uma voltada para o passado e outra para o futuro. Símbolo das transições, dualidades e vigilância constante, Janus representava a proteção de portas, portões e fronteiras, sendo também guardião de passagens estratégicas.

No contexto da investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR, o nome remete à necessidade de olhar simultaneamente para o passado, identificando e reunindo provas sobre a atuação da organização criminosa, e para o futuro, com a adoção de medidas para desarticular sua continuidade e evitar novas ramificações.

Assim como Janus, que detinha a chave dos acessos e simbolizava o controle de entradas e saídas, a operação busca fechar portas utilizadas pelo crime organizado para o tráfico de drogas, preservando a segurança pública e assegurando que esses espaços não sejam novamente dominados pela atividade criminosa.

A DENAR atenderá a imprensa assim que concluir os levantamentos da Operação

