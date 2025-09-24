Polícia Civil prende apontado por série de furtos em Rio Brilhante

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A SIG-Dourados em conjunto com a Delegacia de Rio Brilhante prendeu, em flagrante, na tarde desta terça-feira (23), P.V.S.(28), pela prática do crime de estelionato.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor ofereceu a uma comerciante de Dourados uma máquina de costura Brother PE810L pelo valor de R$ 800,00, alegando que o objeto seria de sua avó. Após a compra, a vítima desconfiou da procedência e comunicou os fatos à Polícia Civil. Constatou-se que a máquina havia sido furtada na cidade de Rio Brilhante. O autor também havia vendido um equipamento musical que havia sido furtado em uma igreja em Rio Brilhante, o objeto também foi recuperado.

Durante as diligências, o autuado foi localizado e confessou a negociação, admitindo ainda envolvimento em outros fatos semelhantes relacionados a furtos ocorridos em Rio Brilhante, inclusive o furto de uma igreja. Parte dos objetos foi apreendida e encaminhada à delegacia.

Diante das circunstâncias, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e representada pela prisão preventiva do conduzido, em razão da gravidade e da reiteração criminosa.

O preso permanece à disposição da Justiça.