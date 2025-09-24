Deputado pede reforma integral da Escola Estadual São Gabriel

Em sessão realizada nesta terça-feira (23/9), o deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou indicação solicitando a reforma integral do prédio antigo e melhorias emergenciais na Escola Estadual São Gabriel, localizada em São Gabriel do Oeste. O pedido foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Educação, Hélio Queiroz Daher.

A demanda partiu do vereador Valter Brandão, que apresentou ofício relatando a situação precária da unidade escolar. Fundada em 1984, a escola é a maior instituição estadual do município, atendendo 41 turmas em três turnos e uma extensão, reunindo diariamente centenas de alunos, professores e servidores.

O prédio antigo, que nunca passou por reforma estrutural significativa, apresenta problemas como telhado danificado, banheiros insuficientes, alagamentos em dias de chuva, degradação estrutural, ausência de projeto do Corpo de Bombeiros, refeitório inadequado, falta de depósito para materiais esportivos e necessidade de cobertura da quadra.

Apesar de melhorias recentes — como a reforma da cozinha em 2023 e a construção de novas salas e quadras em 2024 —, a ala antiga continua oferecendo riscos à saúde e à segurança. O prefeito de São Gabriel do Oeste, Leocir Montanha, ressaltou que a parceria entre município e Estado é essencial para garantir a qualidade do ensino.

Renato Câmara reforçou que a demanda é legítima e precisa ser priorizada. “Estamos aqui para ajudar, ouvindo as pessoas, e trabalhando para que os estudantes de São Gabriel do Oeste tenham um ambiente escolar digno e seguro”, declarou.

