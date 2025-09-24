WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Deputado pede reforma integral da Escola Estadual São Gabriel

Em sessão realizada nesta terça-feira (23/9), o deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou indica...

24/09/2025 13h05
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Renato Câmara reforçou que a demanda é legítima e precisa ser priorizada
Renato Câmara reforçou que a demanda é legítima e precisa ser priorizada

Em sessão realizada nesta terça-feira (23/9), o deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou indicação solicitando a reforma integral do prédio antigo e melhorias emergenciais na Escola Estadual São Gabriel, localizada em São Gabriel do Oeste. O pedido foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Educação, Hélio Queiroz Daher.

A demanda partiu do vereador Valter Brandão, que apresentou ofício relatando a situação precária da unidade escolar. Fundada em 1984, a escola é a maior instituição estadual do município, atendendo 41 turmas em três turnos e uma extensão, reunindo diariamente centenas de alunos, professores e servidores.

O prédio antigo, que nunca passou por reforma estrutural significativa, apresenta problemas como telhado danificado, banheiros insuficientes, alagamentos em dias de chuva, degradação estrutural, ausência de projeto do Corpo de Bombeiros, refeitório inadequado, falta de depósito para materiais esportivos e necessidade de cobertura da quadra.

Apesar de melhorias recentes — como a reforma da cozinha em 2023 e a construção de novas salas e quadras em 2024 —, a ala antiga continua oferecendo riscos à saúde e à segurança. O prefeito de São Gabriel do Oeste, Leocir Montanha, ressaltou que a parceria entre município e Estado é essencial para garantir a qualidade do ensino.

Renato Câmara reforçou que a demanda é legítima e precisa ser priorizada. “Estamos aqui para ajudar, ouvindo as pessoas, e trabalhando para que os estudantes de São Gabriel do Oeste tenham um ambiente escolar digno e seguro”, declarou.

Câmara é reconhecido por ser o parlamentar com mais frentes parlamentares na Assembleia Legislativa. É um dos deputados que mais trabalham em defesa da pessoa idosa, da avicultura, da suinocultura, do leite, da regularização fundiária, do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos rios e dos agentes de saúde.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Campo Grande sedia assembleia do Fonset com foco em qualificação e inclusão no mercado de trabalho
As reuniões da CCJR acontecem todas as quartas-feiras no Plenarinho da ALEMS CCJR analisa matérias que reconhecem profissionais essenciais para o desenvolvimento de MS
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
31°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
29°

Sensação

2.71 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 56 minutos Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas
Há 56 minutos Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim
Há 56 minutos Projeto aumenta pena para tráfico de drogas ou porte ilegal de arma via drone
Há 2 horas Criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos segue para o Plenário
Há 2 horas Comissão aprova regulamentação da profissão de condutor de ambulância
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de mandados de prisão Três Lagoas – MS, no dia 17 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 2 mandados de prisão....
2
Há 6 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
3
Há 5 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
4
Há 7 dias Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
5
Há 7 dias Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados