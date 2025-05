Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Ivinhema, prendeu nesta quarta-feira (14/05) uma mulher de 48 anos, por auxiliar o próprio filho, de 21 anos, na prática de um estupro contra uma idosa de 61 anos. A prisão foi realizada por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. O crime ocorreu em outubro de 2024, na cidade de Ivinhema. O autor foi preso em flagrante no mesmo dia dos fatos. As investigações, no entanto, apontaram que a mãe do autor teve participação direta no estupro. Segundo apurado, ela empurrou a vítima para o interior de um quarto da residência, trancando-a junto com o filho e permanecendo no local para garantir que ninguém interrompesse a ação criminosa. Com base nos elementos reunidos durante a investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia e a Justiça decretou a prisão preventiva da mulher. Assim que capturada, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde permanece à disposição da Justiça.