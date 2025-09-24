WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Governo de MS divulga datas para pagamento das duas parcelas do 13° salário aos servidores

O Governo de Mato Grosso do Sul irá a pagar a primeira parcela do 13° salário dos servidores estaduais na quinta-feira (25). Ela corresponde a 50% ...

24/09/2025 12h00
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul irá a pagar a primeira parcela do 13° salário dos servidores estaduais na quinta-feira (25). Ela corresponde a 50% do valor líquido da remuneração. A segunda (parcela) será efetuada no dia 20 de dezembro. As regras e os detalhes constam em decreto publicado no Diário Oficial do Estado.

O pagamento se refere aos servidores públicos efetivos civis e militares ativos, assim como aos aposentadores, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, que são integrantes da Administração Direta, bem como das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

Ficou definido que o 13° salário será pago em duas parcelas, sendo a primeira correspondente a 50% do valor líquido no dia 25 de setembro. De acordo com a SAD (Secretaria Estadual de Administração), o dinheiro estará na conta do servidor nesta quinta-feira.

A segunda parcela será paga em 20 de dezembro e vai corresponder a diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada.

O decreto estabelece que para apuração do pagamento (valor líquido) serão consideradas a contribuição previdenciária, o imposto de renda e eventual pensão judiciária, quando incidentes.

O documento foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e secretários estaduais Frederico Felini (Administração) e Flávio Cesar Mendes (Fazenda).

Confira a publicação na íntegra

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS
Foto: Álvaro Rezende/Arquivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Campo Grande sedia assembleia do Fonset com foco em qualificação e inclusão no mercado de trabalho
As reuniões da CCJR acontecem todas as quartas-feiras no Plenarinho da ALEMS CCJR analisa matérias que reconhecem profissionais essenciais para o desenvolvimento de MS
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
31°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
29°

Sensação

2.71 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 56 minutos Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas
Há 56 minutos Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim
Há 56 minutos Projeto aumenta pena para tráfico de drogas ou porte ilegal de arma via drone
Há 2 horas Criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos segue para o Plenário
Há 2 horas Comissão aprova regulamentação da profissão de condutor de ambulância
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de mandados de prisão Três Lagoas – MS, no dia 17 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 2 mandados de prisão....
2
Há 6 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
3
Há 5 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
4
Há 7 dias Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
5
Há 7 dias Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados