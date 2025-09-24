WhatsApp

Polícia Civil - MS

Operação no centro da Capital resulta em prisão de condenados por furto e tráfico de drogas

24/09/2025 12h00
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta terça-feira (23), a 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande realizou uma operação na região central da cidade visando coibir a prática dos crimes de furto e receptação. Empresas de reciclagens foram vistoriadas e várias pessoas foram abordadas na Praça Ary Coelho e em suas imediações.

Ao todo foram cumpridos três mandados de prisão pelos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Danilo Mansur, titular da 1ªDP, as equipes constataram que muitos imóveis do centro da cidade, que foram praticamente abandonados pelos proprietários, estão sendo utilizados por usuários de drogas e demais autores de crimes. “Isso está fomentando a criminalidade na região, notadamente a prática de furtos, sendo necessária a adoção de medidas legais e administrativas para evitar que os imóveis sejam utilizados por delinquentes, tais como: A notificação formal dos proprietários para regularizar ou dar uso ao imóvel; A aplicação de IPTU progressivo no tempo para imóveis ociosos; A adoção de medidas de desapropriação por interesse social quando houver abandono prolongado; A criação de incentivos fiscais para proprietários que reformem e coloquem os imóveis em uso; A instalação de iluminação e câmeras de monitoramento em pontos críticos; Dentre outras ações necessárias para evitar que o abandono dos imóveis resulte em ponto de encontro e esconderijo de criminosos”, destacou.

As operações serão ininterruptas e terão como objetivo diminuir a criminalidade na região central de Campo Grande.

