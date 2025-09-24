WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar age rapidamente e prende homem por violência doméstica em Corumbá

Na madrugada desta quarta-feira (24), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Guaicurus, em...

24/09/2025 10h58
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na madrugada desta quarta-feira (24), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Guaicurus, em Corumbá. A guarnição da Rádio Patrulha II foi acionada pelo COPOM após denúncias de agressões dentro de uma residência.

No local, as vítimas relataram que o autor, após ingerir bebida alcoólica, passou a ameaçar e agredir fisicamente sua companheira e a própria filha, causando lesões em diferentes partes do corpo. Além das agressões, ele também proferiu ameaças de morte contra os familiares.

Com a chegada da equipe policial, as vítimas conseguiram sair em segurança e, com a autorização da moradora, os militares realizaram buscas no interior da residência, localizando o suspeito em um dos cômodos. Foi dada voz de prisão imediatamente, sem a necessidade de uso de algemas. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as vítimas, para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que atua de forma firme e célere em situações de violência doméstica, garantindo proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. Casos dessa natureza devem ser denunciados pelo telefone 190, permitindo uma resposta rápida e eficaz das forças de segurança.

