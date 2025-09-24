WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Em Paranhos, Polícia Civil cumpre mandado de prisão e identifica autor de crimes

A Delegacia de Polícia de Paranhos cumpriu um mandado de prisão expedido em desfavor do investigado J.S.M., de 28 anos de idade. O investigado poss...

24/09/2025 09h52
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia de Paranhos cumpriu um mandado de prisão expedido em desfavor do investigado J.S.M., de 28 anos de idade. O investigado possuía extensa ficha criminal pela prática de delitos patrimoniais, bem como uma condenação transitada em julgado que resultou na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena.

Ocorre que o investigado vinha praticando uma série de crimes de furtos em estabelecimentos comerciais e oficinas, levando os itens para o Paraguai, onde vendia.

A equipe de investigação da DP Paranhos cumpriu o mandato de prisão em seu desfavor, tendo o mesmo confessado a autoria delitiva, sendo recolhido à carceragem e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional do Estado onde cumprirá pena e responderá por outros processos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Campo Grande sedia assembleia do Fonset com foco em qualificação e inclusão no mercado de trabalho
As reuniões da CCJR acontecem todas as quartas-feiras no Plenarinho da ALEMS CCJR analisa matérias que reconhecem profissionais essenciais para o desenvolvimento de MS
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
31°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
29°

Sensação

2.71 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas
Há 55 minutos Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim
Há 55 minutos Projeto aumenta pena para tráfico de drogas ou porte ilegal de arma via drone
Há 2 horas Criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos segue para o Plenário
Há 2 horas Comissão aprova regulamentação da profissão de condutor de ambulância
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de mandados de prisão Três Lagoas – MS, no dia 17 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 2 mandados de prisão....
2
Há 6 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
3
Há 5 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
4
Há 7 dias Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
5
Há 7 dias Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados