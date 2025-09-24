Em Paranhos, Polícia Civil cumpre mandado de prisão e identifica autor de crimes

A Delegacia de Polícia de Paranhos cumpriu um mandado de prisão expedido em desfavor do investigado J.S.M., de 28 anos de idade. O investigado possuía extensa ficha criminal pela prática de delitos patrimoniais, bem como uma condenação transitada em julgado que resultou na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena.

Ocorre que o investigado vinha praticando uma série de crimes de furtos em estabelecimentos comerciais e oficinas, levando os itens para o Paraguai, onde vendia.

A equipe de investigação da DP Paranhos cumpriu o mandato de prisão em seu desfavor, tendo o mesmo confessado a autoria delitiva, sendo recolhido à carceragem e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional do Estado onde cumprirá pena e responderá por outros processos.