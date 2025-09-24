WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova prioridade para processos de crime contra criança

Mulheres vítimas de violênca doméstica, pessoas idosas e com deficiência também terão prioridade

24/09/2025 09h52
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante prioridade, em todas as instâncias, na tramitação de processos envolvendo crimes contra criança e adolescente. Esses processos também serão isentos do pagamento de custas, taxas e despesas processuais.

O texto assegura ainda que crianças e adolescentes recebam atendimento prioritário pela autoridade policial, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.

Pessoa com deficiência ou idosa
No caso de crime cometido contra pessoas com deficiência ou idosas, o juiz poderá determinar que o agressor compareça a programas de recuperação e reeducação.

Mulheres
No caso de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, a prioridade é estendida a processos administrativos e criminais. Atualmente, o Código de Processo Civil estabelece essa prioridade apenas a processos de natureza cível.

Mudanças no texto original
A comissão aprovou a versão do relator, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), que reúne o Projeto de Lei 3388/08 e alguns apensados.

"Determinar tramitação prioritária nos processos em que se apura crimes de qualquer natureza em que sejam vítimas crianças ou adolescentes irá fortalecer a proteção desse grupo vulnerável", afirma o relator.

Próximos passos
 A proposta segue para análise do Plenário. Para virar lei, deve ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Projeto aumenta pena para tráfico de drogas ou porte ilegal de arma via drone
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova ampliação de lista produtos de estoque público para ração animal
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
31°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
29°

Sensação

2.71 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas
Há 55 minutos Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim
Há 55 minutos Projeto aumenta pena para tráfico de drogas ou porte ilegal de arma via drone
Há 2 horas Criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos segue para o Plenário
Há 2 horas Comissão aprova regulamentação da profissão de condutor de ambulância
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de mandados de prisão Três Lagoas – MS, no dia 17 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 2 mandados de prisão....
2
Há 6 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
3
Há 5 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
4
Há 7 dias Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
5
Há 7 dias Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados