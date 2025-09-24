WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Nova Liderança

Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas

De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..

24/09/2025 07h52
Por: Redação
Fernando Miranda em mais uma ação social
Fernando Miranda em mais uma ação social

Aos 31 anos, o campo-grandense de coração Fernando Miranda tem mostrado que a política pode ir além das disputas partidárias. Conhecido como Fernandinho Miranda, ele ganhou notoriedade não apenas como assessor parlamentar com mais de uma década de experiência, mas também como produtor de eventos culturais e criador de projetos sociais que alcançam comunidades carentes e indígenas em Mato Grosso do Sul.

Cultura como ponte com a população

No universo do entretenimento, Miranda encontrou uma forma de unir política, arte e comunidade. Seus projetos culturais têm levado música, lazer e integração para bairros de Campo Grande, aproximando jovens e famílias da cultura local.

A cultura transforma. Quando a gente leva eventos para dentro das comunidades, gera oportunidade, dá visibilidade para artistas locais e, principalmente, cria um ambiente de esperança”, afirma.

Apoio a comunidades indígenas

Outro destaque do trabalho de Fernando é a atenção às comunidades indígenas. Por meio de projetos sociais, ele articula apoio para levar dignidade e melhorias às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Segundo ele, olhar para os povos originários é reconhecer a identidade de Mato Grosso do Sul:
Nossos indígenas são parte fundamental da história do Estado. Precisamos de políticas públicas que não sejam apenas emergenciais, mas que deem oportunidades e valorizem essa cultura tão rica”.

Política conectada à realidade social

Com postura conciliadora, Miranda afirma que o caminho da política é ouvir e agir junto com a população. “É no contato com quem mais precisa que entendemos os verdadeiros desafios. Não adianta ficar preso em debates de gabinete. A transformação nasce no olhar para a vida real das pessoas”.

Enquanto muitos jovens se afastam da política, Fernando Miranda segue o caminho oposto: aproxima-se das comunidades, aposta na cultura e atua onde a vulnerabilidade é maior. Para ele, o futuro da política depende dessa conexão direta.

Se a gente não encarar de frente as desigualdades sociais, não haverá avanço. É possível fazer política com responsabilidade e compromisso, sem deixar ninguém para trás”, finaliza.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil PGR pede condenação de seis réus do Núcleo 2 da trama golpista
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministra pede apoio para implementar propostas públicas
© Wilson Dias/Agência Brasil CCJ pauta PEC da Blindagem na quarta com expectativa de rejeitar tema
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
31°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
29°

Sensação

2.71 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas
Há 55 minutos Polícia Civil cumpre prisão preventiva e busca por estupro de vulnerável em Jardim
Há 55 minutos Projeto aumenta pena para tráfico de drogas ou porte ilegal de arma via drone
Há 2 horas Criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos segue para o Plenário
Há 2 horas Comissão aprova regulamentação da profissão de condutor de ambulância
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de mandados de prisão Três Lagoas – MS, no dia 17 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 2 mandados de prisão....
2
Há 6 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
3
Há 5 dias Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação
4
Há 7 dias Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
5
Há 7 dias Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados