Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas

Aos 31 anos, o campo-grandense de coração Fernando Miranda tem mostrado que a política pode ir além das disputas partidárias. Conhecido como Fernandinho Miranda, ele ganhou notoriedade não apenas como assessor parlamentar com mais de uma década de experiência, mas também como produtor de eventos culturais e criador de projetos sociais que alcançam comunidades carentes e indígenas em Mato Grosso do Sul.

Cultura como ponte com a população

No universo do entretenimento, Miranda encontrou uma forma de unir política, arte e comunidade. Seus projetos culturais têm levado música, lazer e integração para bairros de Campo Grande, aproximando jovens e famílias da cultura local.

“A cultura transforma. Quando a gente leva eventos para dentro das comunidades, gera oportunidade, dá visibilidade para artistas locais e, principalmente, cria um ambiente de esperança”, afirma.

Apoio a comunidades indígenas

Outro destaque do trabalho de Fernando é a atenção às comunidades indígenas. Por meio de projetos sociais, ele articula apoio para levar dignidade e melhorias às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Segundo ele, olhar para os povos originários é reconhecer a identidade de Mato Grosso do Sul:

“Nossos indígenas são parte fundamental da história do Estado. Precisamos de políticas públicas que não sejam apenas emergenciais, mas que deem oportunidades e valorizem essa cultura tão rica”.

Política conectada à realidade social

Com postura conciliadora, Miranda afirma que o caminho da política é ouvir e agir junto com a população. “É no contato com quem mais precisa que entendemos os verdadeiros desafios. Não adianta ficar preso em debates de gabinete. A transformação nasce no olhar para a vida real das pessoas”.

Enquanto muitos jovens se afastam da política, Fernando Miranda segue o caminho oposto: aproxima-se das comunidades, aposta na cultura e atua onde a vulnerabilidade é maior. Para ele, o futuro da política depende dessa conexão direta.

“Se a gente não encarar de frente as desigualdades sociais, não haverá avanço. É possível fazer política com responsabilidade e compromisso, sem deixar ninguém para trás”, finaliza.