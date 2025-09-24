Mato Grosso do Sul inaugura Centro de Inteligência do SUS para nortear ações em saúde pública

Estrutura reúne informações e indicadores para antecipar crises, orientar políticas públicas e tornar a gestão do SUS mais eficiente

A expansão acelerada dos dados em saúde, muitas vezes fragmentados e pouco integrados, impõe um desafio estratégico à gestão pública: transformar informação em conhecimento qualificado para assegurar decisões oportunas e eficazes. Antecipar crises sanitárias, compreender tendências e transformar informações em indicadores confiáveis deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade.

>CIEGES MS integra projeto nacional desenvolvido pelo Conass.

Diante dessa realidade, Mato Grosso do Sul passou a contar, desde segunda-feira (22), com o Centro de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual no SUS (Sistema Único de Saúde), o CIEGES MS.

Inaugurado na sede da superintendência de Saúde Digital da SES (Secretaria de Estado de Saúde), em Campo Grande, o CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), que prevê a criação de centros semelhantes em todas as unidades da Federação.

A iniciativa tem como finalidade apoiar a gestão do SUS por meio de análises qualificadas de dados, produção de indicadores estratégicos e suporte às decisões em tempo oportuno.

Mato Grosso do Sul tem um papel de destaque nesse processo: o Estado foi pioneiro ao sediar o Encontro Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde para discutir a criação dos centros de inteligência, ainda em 2023. O encontro foi decisivo para alinhar estratégias digitais entre os estados e consolidar a visão do Conass de investir em inovação para fortalecer a gestão do SUS. O resultado desse esforço coletivo se concretiza agora com a inauguração do CIEGES MS.

>Trabalho multidisciplinar permitirá integrar informações de diversos sistemas.

Durante a cerimônia, a secretária adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, ressaltou o simbolismo do momento.

“Hoje é um dia muito importante de celebração. Nós, que fazemos parte do SUS, enfrentamos desafios constantes, a todo momento. E, muitas vezes, acabamos esquecendo de valorizar e celebrar as nossas conquistas. Que este seja, então, um dia de alegria, de reconhecimento dos avanços que já alcançamos e da importância desse novo passo que estamos dando para fortalecer e construir uma saúde pública de cada vez mais qualidade”, afirmou.

Instalado em sede própria e equipado com infraestrutura tecnológica de ponta, o centro reúne profissionais de diferentes áreas da SES. O trabalho multidisciplinar permitirá integrar informações de diversos sistemas, analisar os dados e gerar conhecimento aplicado tanto à rotina da gestão quanto ao enfrentamento de crises e emergências sanitárias.

Conforme o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, o CIEGES é uma iniciativa estratégica que vai transformar profundamente a forma como é gerida a saúde pública.

“Ao converter dados em informação qualificada e integrada, o Centro de Inteligência dá às secretarias estaduais e municipais uma visão clara e em tempo real da realidade sanitária. Isso significa decisões mais rápidas, baseadas em evidências, com respostas mais ágeis e eficazes frente a crises, emergências e demandas do dia a dia. Mais do que um repositório de informações, o CIEGES é uma ferramenta de gestão poderosa, que orienta políticas públicas, fortalece o planejamento e garante que nossas ações cheguem com precisão e eficiência a todas as regiões do estado. Com o CIEGES, proporcionamos um salto na capacidade de governar com inteligência, estratégia e responsabilidade”, assegurou.

>Secretário executivo do Conass, Jurandi Frutuoso.

O secretário executivo do Conass, Jurandi Frutuoso, lembrou que o projeto nacional começou a ser desenhado em Mato Grosso do Sul.

“Nós estivemos aqui com o Sandro em 2023. Naquele momento, lançamos o que podemos chamar de uma pedra fundamental do projeto, e foi justamente aqui que aconteceu a primeira experiência sobre os CIEGES. É fundamental inovar com novas tecnologias e colocar isso a serviço da saúde pública. A estrutura que vejo aqui é espetacular — não exagero ao dizer que pode servir de inspiração para muitas outras. Há muito tempo nosso sistema vem se fortalecendo, com gestores de boa vontade, comprometidos com princípios sólidos, inovação e exemplo. Estamos no caminho certo”, destacou.

>Gerente do CIEGES/Conass, Sandro Terab detalhou benefícios do setor para a gestão.

Segundo o assessor técnico e gerente do CIEGES/Conass, Sandro Terabe, o centro traz inúmeros benefícios para a gestão estadual, apoiando diretamente a tomada de decisão e o planejamento de políticas públicas.

“Seu objetivo central é integrar e organizar dados, informações e conhecimentos para criar uma inteligência estratégica de gestão, auxiliando o secretário de saúde a tomar decisões mais assertivas, com base em evidências e no momento oportuno”, afirmou.

Ele ressalta ainda que o centro contribui para uma gestão mais transparente, ao disponibilizar indicadores e visibilidade sobre os dados, fortalecendo os processos de governança e garantindo entregas à população de forma mais ágil e eficiente, minimizando desperdícios. “Em resumo, o CIEGES funciona como uma estrutura que integra pessoas, processos, dados, informações e conhecimentos, dentro ou fora da saúde, resultando em um planejamento mais eficaz e em decisões mais precisas, com impactos positivos na qualidade da saúde oferecida à população”, completou Terabe.

Para a superintendente de Saúde Digital da SES, Márcia Tomasi, o CIEGES representa um avanço estratégico. “É uma grande honra estar aqui participando da inauguração do CIEGES de Mato Grosso do Sul. Este é um momento importante, em que temos a oportunidade de fortalecer ainda mais a saúde digital no nosso estado. Esperamos, junto com toda a equipe e com as superintendências, conquistar grandes resultados. O CIEGES certamente trará excelentes frutos, pois vai permitir parcerias estratégicas e, sobretudo, o uso inteligente dos dados para aprimorar nossa eficiência e oferecer uma saúde pública cada vez melhor para a população”, ressaltou.

Representando a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), a consultora nacional de inteligência em saúde, Josy Maria de Pinho da Silva, destacou o caráter internacional da iniciativa.

“Aproveito para parabenizar a Conass pela iniciativa de fomentar a criação de espaços como este em todos os estados brasileiros. Reforço também o nosso compromisso com a transformação digital na saúde, não apenas no Brasil, mas em toda a região das Américas. Contem conosco para o desenvolvimento de novas parcerias, para a construção de novas frentes de trabalho e também para o aprimoramento daquelas que já estão em andamento”, afirmou.

Centro de Inteligência fortalece secretariais estadual e municipais.

Dados ajudam a nortear decisões.

Trabalho é feito de forma conjunta e integrada.

Além da análise atualizada de cenários, o CIEGES MS tem como foco a produção de indicadores preditivos, utilizando ciência de dados para identificar riscos e antecipar possíveis crises em saúde. A proposta é reduzir impactos por meio de estratégias preventivas e respostas mais rápidas e eficazes.

O centro também faz parte da Rede CIEGES, estrutura nacional que conecta os estados e promove a troca de informações, experiências e boas práticas. Essa articulação busca acelerar a produção de sistemas de informação, estimular a inovação em saúde pública e ampliar a efetividade da gestão do SUS em todo o Brasil.

Ao modernizar a forma como os dados em saúde são tratados, organizados e aplicados, o CIEGES MS reforça a capacidade do Estado em planejar políticas públicas, monitorar desafios e oferecer respostas mais ágeis às demandas da população.

Workshop

Nesta terça-feira (23) a SES, por meio da superintendência de Saúde Digital e com apoio do Conass, promove o Workshop CIEGES MS – Estratégias Inteligentes: Desafios e Propostas para Saúde Digital em MS. O evento será realizado no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Voltado a profissionais de saúde, técnicos e entidades parceiras do SUS, o encontro tem como objetivo colaborar com o processo de transformação digital da saúde em Mato Grosso do Sul. A proposta é discutir os principais desafios e apresentar soluções que fortaleçam o SUS, garantindo maior capilaridade, disponibilidade e eficiência na oferta de serviços ao cidadão.

A aplicação de Estratégias Inteligentes em Saúde será o eixo central do workshop a fim de integrar esforços para entregar serviços mais ágeis, transparentes e de qualidade à população sul-mato-grossense.

>O resultado desse esforço coletivo se concretiza agora com a inauguração do CIEGES MS.

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Fotos: Kamilla Ratier