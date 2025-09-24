WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Mapeamento de Criativos de MS continua aberto para cadastro de agentes culturais

O Mapeamento de Criativos de Mato Grosso do Sul continua aberto, recebendo cadastros de artistas, produtores, empreendedores e demais profissionais...

24/09/2025 06h31
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Mapeamento de Criativos de Mato Grosso do Sul continua aberto, recebendo cadastros de artistas, produtores, empreendedores e demais profissionais da economia criativa. A iniciativa, coordenada pela Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), tem como objetivo reunir informações sobre quem atua no setor em diferentes segmentos, criando um banco de dados atualizado que irá orientar políticas públicas e investimentos no estado.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca que a iniciativa é estratégica para valorizar a cultura e impulsionar o desenvolvimento sustentável.

“A economia criativa é uma das forças que impulsionam o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. Esse mapeamento será essencial para identificarmos os agentes culturais e compreendermos suas realidades, possibilitando a criação de políticas públicas eficazes e garantindo os recursos necessários para a execução de ações que beneficiem diretamente os criativos e seus territórios”.

Para a superintendente estadual de Economia Criativa, Luciana Azambuja, o engajamento dos criativos é fundamental para que os resultados reflitam a realidade do setor. “O mapeamento é uma oportunidade para que cada agente criativo seja visto e reconhecido. Quanto mais pessoas participarem, mais fiel será o retrato da nossa economia criativa e maior será a capacidade do estado em planejar ações efetivas”.

Ela reforça ainda que a participação ativa dos agentes culturais é decisiva. “A participação dos criativos e empreendedores culturais é importante porque, com os dados obtidos, estamos construindo um panorama da Economia Criativa em Mato Grosso do Sul, que norteará as políticas públicas a serem implementadas, inclusive o orçamento necessário para a efetiva execução das ações que beneficiarão essas pessoas e os territórios”.

O formulário segue disponível de forma on-line e contempla áreas como artesanato, música, artes visuais, artes cênicas, design, moda, gastronomia, cultura geek/nerd, literatura, audiovisual, entre outras.

Os interessados podem se cadastrar preenchendo o formulário on-line clicando aqui . Mais informações ou dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3316-9320.

Lucas Castro, Comunicação Setesc
Foto: arquivo/Setesc

