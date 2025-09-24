Sejusp cria Escola de Segurança Pública e dá passo estratégico rumo à qualificação permanente

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), oficializou a criação da Escola Superior de Segurança Pública (ESSP), uma iniciativa estratégica para o fortalecimento, modernização e qualificação permanente dos profissionais que atuam na área em Mato Grosso do Sul.

O projeto é inédito no Estado e representa um avanço significativo na estruturação de políticas permanentes de formação e desenvolvimento na área da segurança pública.

Instituída pelo Decreto nº 16.673, de 19 de setembro de 2025, a Escola nasceu a partir de um estudo técnico conduzido por um Grupo de Trabalho (GT) multidisciplinar, composto por integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Coordenadoria-Geral de Perícias e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

“Composto por profissionais de diferentes áreas, com experiências diversas, o grupo se debruçou por mais de um ano sobre estudos, diagnósticos e boas práticas nacionais e internacionais”, destacou o superintendente de Segurança Pública da Sejusp-MS, Tiago Macedo dos Santos, que presidiu o GT.

O superintendente explica que a ESSP terá funções que vão muito além da capacitação tradicional.

“Será um espaço voltado à formação, ensino, pesquisa, extensão, inovação e cooperação internacional. Entre as principais competências da nova escola estão a formulação de políticas de formação e aperfeiçoamento de servidores, a realização de cursos de capacitação e especialização, a produção e difusão de conhecimento por meio de pesquisas e eventos científicos, além do estabelecimento de convênios e parcerias com instituições de ensino e segurança no Brasil e no exterior”.

Um dos destaques da ESSP será o foco na atuação em contextos de fronteira e nos fluxos internacionais, áreas particularmente sensíveis para Mato Grosso do Sul, que compartilha divisas com dois países e terá papel central na integração promovida pela Rota Bioceânica. A Escola nasce, portanto, com vocação para ser um centro de referência no estudo e enfrentamento de dinâmicas transnacionais de segurança.

Outro ponto fundamental do projeto é a articulação com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que participou ativamente do GT e será uma das principais parceiras institucionais da ESSP. A proposta é que a UEMS e as próprias instituições de segurança pública do Estado compartilhem expertises e recursos, fortalecendo a atuação conjunta na oferta de cursos e projetos de pesquisa e extensão.

Com a criação da ESSP, Mato Grosso do Sul estabelece um novo marco para a segurança pública estadual, com um modelo que une formação de excelência, inovação e cooperação interinstitucional. A expectativa é de que a Escola atue como um verdadeiro polo integrador de saberes e práticas, elevando a qualidade das ações de segurança e colocando o Estado na vanguarda das políticas públicas para o setor.

