Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano

Comissão mista vai analisar a medida provisória que liberou R$ 30 bilhões para compensar prejuízos com tarifaço dos EUA

24/09/2025 00h00
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) foi eleito presidente da comissão mista encarregada de analisar a Medida Provisória 1309/25 , que liberou R$ 30 bilhões para compensar prejuízos de exportadores afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O senador Fernando Farias (MDB-AL) foi escolhido relator do colegiado.

Nesta terça-feira (23) também foi aprovado o plano de trabalho da comissão.

Cezinha de Madureira declarou que o foco dos trabalhos será avaliar a efetividade dos mecanismos da MP, que cria o Plano Brasil Soberano para mitigar os efeitos do “tarifaço”, especialmente sobre produtos e fornecedores de menor porte.

"Que possamos ter um êxito muito bom para o nosso país e nossos empresários e, em especial, aquelas pessoas que precisam manter seus empregos", acrescentou.

Possibilidade de diálogo
O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) destacou a coincidência da instalação da comissão mista no dia do encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente norte-americano, Donald Trump, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Randolfe acredita na possibilidade de diálogo entre os dois líderes.

"Há bons fluidos em torno da instalação desta [comissão de] medida provisória, e a composição dela não poderia ser melhor. Vamos fazer o melhor para o Brasil", afirmou.

A medida provisória foi publicada em 13 de agosto e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 120 dias.

Saiba mais sobre a tramitação de medidas provisórias

