Legislativo - MS

São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Trâns...

23/09/2025 22h55
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN/MS), Rudel Espíndola Trindade Junior, solicitando a instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul, em São Gabriel do Oeste.

O pedido atende demanda dos vereadores Valdecir Malacarne, Ramão Gomes, Ana Moreira e Rose Procópio, que relataram as dificuldades enfrentadas pela população nos cruzamentos de maior fluxo de veículos da via.

Segundo Mara Caseiro, a ausência de sinalização semafórica adequada tem causado transtornos e aumentado os riscos de acidentes, especialmente nos horários de pico. “A instalação de semáforos é fundamental para garantir maior segurança no trânsito, organizar a circulação e proteger a vida de motoristas, ciclistas e pedestres”, destacou a parlamentar.

A deputada ressaltou ainda que o crescimento urbano e o aumento da frota em São Gabriel do Oeste reforçam a necessidade de investimentos em infraestrutura de trânsito. A medida, conforme apontarem os estudos técnicos do DETRAN/MS, contribuirá para uma mobilidade urbana mais eficiente e segura.

“Essa é uma ação preventiva e de planejamento responsável, alinhada com os princípios da administração pública, que tem como prioridade a proteção da vida e o bem-estar da população”, concluiu Mara Caseiro.

