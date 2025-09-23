Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante

O deputado estadual Zé Teixeira reforçou seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população sul-mato-grossense ao apresentar, nesta terça-feira (23), três indicações voltadas para atender demandas urgentes dos municípios de Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante. Com essas ações, Zé Teixeira reafirma seu papel como defensor dos interesses municipais na construção de cidades mais humanas, seguras e acolhedoras.

A primeira indicação solicita ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, o recapeamento das vias públicas do Bairro Jardim Bom Sucesso, em Alcinópolis. A medida atende à reivindicação do presidente da Câmara Municipal, vereador Valdeci Passarinho, que alertou para o estado crítico da pavimentação local.

Segundo o parlamentar, a deterioração do asfalto tem causado acidentes, dificultado o acesso a serviços essenciais e comprometido a mobilidade urbana. A proposta visa garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores.

A segunda indicação, encaminhada também ao Secretário de Justiça e Segurança, Antônio Carlos Videira, e ao diretor-presidente do Detran-MS, solicita a instalação de uma lombada na rodovia MS-276, no perímetro urbano do Distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis. A demanda foi apresentada pelo tabelião Raphael Gondim Peruce, que destacou o risco à segurança viária no trecho de acesso ao distrito, onde há grande fluxo de veículos e pedestres.

A ausência de obstáculos para redução de velocidade tem gerado preocupação entre os moradores e frequentadores da região, que abriga estabelecimentos como cartório, restaurante e balança de pesagem.

Por fim, Zé Teixeira solicitou ao Superintendente Regional do INSS para as Regiões Norte e Centro-Oeste, Iracemo da Costa Coelho, a designação de um perito médico para atuar em Rio Brilhante. A cidade enfrenta alta demanda por atendimentos periciais, o que tem sobrecarregado agências vizinhas e dificultado o acesso dos segurados aos serviços.

A indicação busca agilizar os processos de concessão de benefícios e reduzir os custos e deslocamentos dos moradores. O deputado também reforçou a importância da nomeação de aprovados no último concurso público do INSS para suprir essa necessidade.

