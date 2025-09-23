WhatsApp

Deputada busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, a destina...

23/09/2025 21h51
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, a destinação de recursos para a aquisição de uma ambulância do tipo UTI Móvel para o município de Figueirão.

O pedido atende à demanda apresentada pelos vereadores Ronis da Silva Moreira, Kelly Karine Bernardes Alves e Vagney Moreira Fernandes, da Câmara Municipal de Figueirão.

Segundo a parlamentar, a saúde pública é um direito fundamental e deve ser garantida de forma igualitária e eficiente a toda a população. No entanto, municípios de pequeno porte, como Figueirão, enfrentam dificuldades na prestação de serviços, sobretudo nos atendimentos de urgência e emergência.

“Durante o transporte de pacientes em situações críticas, como acidentes, problemas cardíacos ou complicações graves, a ambulância UTI Móvel é imprescindível para garantir suporte adequado até que cheguem a hospitais com maior capacidade. Esse recurso pode significar a diferença entre a vida e a morte”, destacou Mara Caseiro.

Atualmente, Figueirão dispõe de recursos limitados para oferecer suporte adequado em casos de alta complexidade. A parlamentar ressalta que a ambulância UTI Móvel, equipada com monitoramento de sinais vitais, suporte ventilatório e outros recursos emergenciais, é fundamental para ampliar a capacidade de resposta do município.

“A presença dessa ambulância representará um grande avanço, oferecendo segurança e conforto aos pacientes e fortalecendo a rede de saúde local. Com ela, o município terá condições de salvar mais vidas e oferecer um atendimento rápido, seguro e digno em momentos de emergência”, concluiu a deputada.

