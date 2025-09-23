Ordem do Dia: PL que incentiva o diagnóstico tardio a pessoas com TEA vai à sanção

Cinco matérias foram aprovadas na Ordem do Dia da sessão plenária desta terça-feira (23), entre elas, em redação final, o Projeto de Lei 253/2024 , de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que acrescenta dispositivos à Lei Estadual 5.842 , de 24 de março de 2022, que estabelece diretrizes para o atendimento multiprofissional para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Mato Grosso do Sul. A proposta segue à sanção do governo do Estado.

Conforme Neno, a alteração no texto prevê atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, tanto no diagnóstico precoce, como no incentivo ao diagnóstico tardio em adultos e idosos, para facilitar o acesso ao tratamento, medicamentos e nutrientes, se necessário.

Em primeira discussão foi aprovado o Projeto de Lei 146/2025 , do deputado Marcio Fernandes (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o “Brasileirão de Laço Comprido” e o “Encontro de Laço Comprido do CLC”, a serem realizados anualmente no mês de junho, no Parque do Peão CLC, em Campo Grande. A matéria segue à segunda discussão.

Três projetos de resolução foram aprovados em discussão única:

- Projeto de Resolução 29/2025 , do deputado Neno Razuk: Concede Título de Cidadã Sul-Mato-Grossense à enfermeira Adriana Correia de Lima, mestre em Saúde e Desenvolvimento pela UFMS, nascida em Penápolis (SP).

- Projeto de Resolução 36/2025 , do deputado Caravina (PSDB): Concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao prefeito de Santa Rita do Pardo, Dr. Lúcio Costa, natural de Presidente Prudente (SP).

- Projeto de Resolução 31/2025 , do deputado Roberto Hashioka (União) - Institui a Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Presdidente Gerson Claro destacou participação de

mais de 4 mil pessoas na 3ª Corrida dos Poderes,

que acontece em 25 de outubro no Parque dos Poderes

Corrida dos Poderes

No início da sessão, o deputado Gerson Claro (PP), presidente da ALEMS, prestou informações a respeito do segundo e último lote de inscrições para a 3ª Corrida dos Poderes, aberto na manhã desta terça-feira. Em apenas três minutos, foi aberta e encerrada ao público geral, com 1.057 inscritos nas categorias para adultos e 500 inscrições na categoria kids.

Segundo o presidente, mais de 4 mil pessoas se inscreveram para o evento, que será realizado em 25 de outubro no Parque dos Poderes. Os inscritos participarão de caminhada de 3 quilômetros, e corridas de 5 e 10 quilômetros, além da categoria kids.

Nesse fim de semana foi realizado treinão em Costa Rica, com mais de 1,5 mil participantes. “Foi um treinão maravilhoso, com a participação da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e da Kátia Claro, madrinhas do evento. Esperamos todos para mais essa corrida, que será um sucesso”, finalizou o presidente Gerson Claro.

Serviço

As sessões ordinárias são abertas ao público e à imprensa e podem ser conferidas na Assembleia Legislativa, localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

O público ainda pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook , Instagram , Twitter e Youtube e cobertura jornalística pelo Portal da ALEMS . As sessões são transmitidas, ainda, pela TV Assembleia MS nos canais 7.2 e 9 da Claro NET TV, e também no link TV ALEMS . O sinal aberto da Rádio ALEMS está na FM 105.5, ou no link Rádio ALEMS .