Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito da Juventude acontece hoje na Alems

Por proposição do deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), será realizada nesta terça-feira, 23, no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa, a partir das 19 horas, a sessão solene de outorga da Medalha do Mérito da Juventude “Anderson Barão e Luiz Torchetti”.

Constituída de Medalha e Diploma, a honraria é concedida anualmente, na quarta semana de setembro, em comemoração à Semana Estadual da Juventude, instituída pela Lei n 3.748/2009, a 20 personalidades que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, planejamento, estruturação e crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude.

O evento é aberto ao público e à imprensa, e é uma parceria com o Conselho Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul (Conjuv-MS).