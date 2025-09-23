Polícia Civil apreende dois veículos com restrição criminal, em Aquidauana

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana realizou, nesta segunda-feira (22), a apreensão de dois veículos que apresentavam restrições criminais, ambos vinculados a procedimentos investigativos em andamento em outras Unidades Policiais do Estado de Mato Grosso do Sul. O primeiro automóvel estava com registro de estelionato, investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Dourados.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da 1ª Delegacia de Aquidauana. A pessoa que estava na posse do carro foi conduzido para a unidade policial para prestar esclarecimentos.

Já o segundo carro estava com restrição por apropriação indébita, em investigação pela Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), em Campo Grande-MS. O automóvel estava estacionado em frente a uma residência.

No local, a moradora relatou que o carro havia sido comprado por seu esposo em Campo Grande, mas não soube detalhar as circunstâncias da negociação. O automóvel foi apreendido, e a vítima orientada a procurar a DEFURV para os devidos trâmites.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles relacionados a veículos, assegurando a recuperação de bens e a responsabilização dos envolvidos.