WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Senado Federal

Depoente preso pela CPMI do INSS é liberado sem pagar fiança

O economista Rubens Oliveira Costa, preso durante reunião da CPMI do INSS, foi liberado na madrugada desta terça-feira (23) após prestar depoimento...

23/09/2025 18h31
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Rubens Oliveira Costa (centro) durante o depoimento feito na segunda-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Rubens Oliveira Costa (centro) durante o depoimento feito na segunda-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O economista Rubens Oliveira Costa, preso durante reunião da CPMI do INSS, foi liberado na madrugada desta terça-feira (23) após prestar depoimento à Polícia Legislativa. Não houve pagamento de fiança.

A ordem de prisão em flagrante por falso testemunho foi expedida pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (PSD-MG). Rubens Costa prestou depoimento por mais de sete horas na última segunda-feira (22).

Em nota, a Secretaria de Polícia do Senado (Spol) informa que cumpriu a ordem de prisão expedida por Carlos Viana. “Após prestar esclarecimentos, [Rubens Costa] foi liberado”. Ainda de acordo com a nota, a Polícia Legislativa instaurou inquérito policial, que deve ser encaminhado ao Poder Judiciário.

Os advogados que defendem Rubens Costa também divulgaram um comunicado sobre o episódio. Segundo a nota, o economista “foi apenas conduzido à autoridade policial, que não homologou o flagrante”.

“O escritório responsável por sua defesa entende que a medida decorreu da ilegalidade da prisão, e da própria liminar em habeas corpus preventivo, que já garantia a impossibilidade de custódia. Não houve necessidade de fiança”, diz o comunicado.

Leia a íntegra da nota da Spol

A Secretaria de Polícia do Senado Federal informa que, durante o andamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, prestou integral apoio institucional às determinações da Comissão, incluindo a condução do Sr. Rubens Oliveira Costa, conforme ordem de prisão em flagrante expedida durante os trabalhos. O qual, após prestar esclarecimentos, foi liberado.

Informa, ainda, que, após análise do expediente encaminhado pela Mesa da CPMI, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, em estrito cumprimento à legislação vigente e com respeito ao devido processo legal. O referido inquérito, após devidamente relatado, será encaminhado ao Poder Judiciário.

A Secretaria reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a colaboração plena com as esferas parlamentar e judicial. Novas informações relevantes serão divulgadas oportunamente pelos canais institucionais.

Secretaria de Polícia do Senado Federal

Brasília, 23 de setembro de 2025

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Girão: Moraes pune familiares da deputada conservadora Zambelli
Para Veneziano, as instituições de ensino devem ter alunos organizados em associações que defendam seus interesses - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Avança regulamentação de grêmios e diretórios estudantis
CE vai encaminhar sugestão ao Ministério da Cultura - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CE envia ao Executivo sugestão para fortalecer política de livros acessíveis
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
20°
Parcialmente nublado Máxima: 33° - Mínima: 14°
19°

Sensação

2.17 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Há 15 minutos Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Há 15 minutos Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões
Há 1 hora Mara Caseiro busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão
Há 1 hora São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS A primeira edição contou com 654 horas de capacitação, ministradas pelo SEST SENAT, incluindo aulas práticas e teóricas com foco em segurança no trabalho
2
Há 6 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário
3
Há 6 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
4
Há 5 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 6 dias MP libera R$ 12 bi para amortização de dívidas de produtores rurais
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados