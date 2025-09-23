Polícia Civil localiza e prende foragido da justiça condenado por crimes de tráfico de drogas, receptação e violência doméstica

Nesta terça-feira (23), a DERF – Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos, durante investigações relacionadas à repressão de crimes patrimoniais, localizou e prendeu um homem de 25 anos, foragido da justiça, com histórico de evasão pela 5º vez do sistema prisional.

O capturado possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e violência doméstica.

A prisão ocorreu no Bairro Guanandi, onde o foragido foi localizado com nítidos sinais de usos de entorpecente.