Prefeitura de Nioaque impulsiona agricultura familiar e fortalece produtores do Uirapuru

A agricultura familiar em Nioaque vive um novo momento de prosperidade. No assentamento Uirapuru, os produtores rurais celebram o crescimento da produção, impulsionado pelo apoio da Prefeitura, que vem garantindo condições para o escoamento e fortalecimento da economia local.

O prefeito André Guimarães destacou que os investimentos têm transformado a realidade das famílias do campo. “Nosso compromisso é fortalecer o pequeno produtor, garantir que sua produção chegue ao consumidor e que o campo continue sendo fonte de dignidade e de trabalho. É gratificante ver que, com esse apoio, estamos também criando novas perspectivas para os jovens que antes não viam oportunidades de permanecer na zona rural”, afirmou.

O agricultor José Alberto da Silva Weis, conhecido como Betinho, ressalta que o impacto já é sentido diretamente na economia. “Hoje conseguimos produzir mais e vender melhor. Antes a gente sofria para escoar a produção, agora temos apoio e estrutura que fazem toda a diferença. Isso movimenta a economia e garante que a gente possa continuar no campo”, avaliou.

Para os mais jovens, o incentivo também representa esperança de futuro. Ricardo Weis, um dos produtores em ascensão no Uirapuru, contou que a iniciativa da Prefeitura foi determinante para que ele permanecesse no campo. “A Prefeitura entrou com apoio a custo zero e isso foi um divisor de águas. A gente, que muitas vezes pensava em sair do campo, agora vê possibilidade de crescer aqui mesmo. É uma oportunidade real para nós, jovens”, disse.

Já Roque Saldeira Dias destacou a importância do suporte para dar segurança ao pequeno produtor. “Esse apoio chegou na hora certa. Nós, pequenos produtores, precisamos dessa mão estendida para poder continuar trabalhando com dignidade. Hoje sentimos segurança para investir e acreditar mais na nossa produção”, ressaltou.

De acordo com a secretária municipal de Agricultura, os resultados mostram que investir na agricultura familiar é também investir nas pessoas. “Muitos jovens já estavam desacreditados em relação ao trabalho no campo, mas agora enxergam a agricultura como uma possibilidade real de futuro. Isso fortalece a comunidade e mantém viva a tradição da nossa agricultura familiar”, explicou.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, também ressaltou a relevância das ações no setor. “A agricultura familiar é a base da nossa economia rural e precisa ser valorizada. O trabalho da Prefeitura é justamente oferecer estrutura para que os produtores tenham condições de crescer, gerar renda e manter suas famílias no campo com qualidade de vida”, afirmou.

Com esses avanços, a Prefeitura de Nioaque segue reafirmando o compromisso de estar lado a lado com os produtores, garantindo que o campo continue a florescer e que novas histórias de sucesso sejam escritas na zona rural.