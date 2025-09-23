WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Economia

Haddad: isenção do IR até R$ 5 mil deve ser sancionada em outubro

Reforma é primeira tentativa de mexer com desigualdade social, diz

23/09/2025 16h17
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que a nova faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais seja sancionada até outubro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista ao portal ICL Notícias, nesta terça-feira (23), o ministro disse que o combate à desigualdade social é fator primordial para o desenvolvimento do Brasil, o que reforça o posicionamento do governo federal em favor da ampliação da faixa de isenção.

Se tudo der certo, disse o ministro, “20 milhões vão deixar de pagar IR durante este mandato. Já atualizamos a faixa de isenção por três vezes neste governo. Em um mandato, passamos de uma faixa de R$ 1,9 mil [de isenção] para R$ 5 mil. Nunca houve isso”.

Na avaliação de Haddad, a reforma do Imposto de Renda é a primeira real tentativa do Estado brasileiro para mexer no tema da desigualdade . “Além disso, a renda teve um aumento, em 3 anos, de 18% acima da inflação. Não sou eu quem está dizendo. São dados do IBGE. É o maior aumento de renda desde o Plano Real.”

“Uma coisa é combater a miséria, e o presidente Lula está fazendo isso pela segunda vez, ao tirar o Brasil do mapa da fome. Agora, o tema da desigualdade, raramente foi tocado. Estamos entre os piores dez países em termos de distribuição de renda.”

O ministro destacou que, atualmente, o país ainda tem mais de R$ 600 bilhões em renúncias fiscais . “Na minha opinião, esse é o maior escândalo. Nós conseguimos reverter R$ 100 bilhões e foi essa crítica toda ao governo, uma renúncia que já estava batendo em R$ 700 ou R$ 800 bilhões". Ele disse que o objetivo do governo é diminuir o imposto sobre o consumo ao cobrar mais imposto de renda dos ricos .

“O Congresso Nacional tem, agora, uma oportunidade muito importante, de colocar o Brasil na rota da justiça social e do combate à desigualdade. Não podemos continuar sendo um dos dez piores países em termos de distribuição de renda. É muito difícil pensar em desenvolvimento com esse nível de desigualdade”, completou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões
Divulgação Prefeitura de Nioaque impulsiona agricultura familiar e fortalece produtores do Uirapuru
© Marcello Casal JrAgência Brasil Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
20°
Parcialmente nublado Máxima: 33° - Mínima: 14°
19°

Sensação

2.17 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 14 minutos Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Há 14 minutos Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Há 14 minutos Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões
Há 1 hora Mara Caseiro busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão
Há 1 hora São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS A primeira edição contou com 654 horas de capacitação, ministradas pelo SEST SENAT, incluindo aulas práticas e teóricas com foco em segurança no trabalho
2
Há 6 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário
3
Há 6 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
4
Há 5 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 6 dias MP libera R$ 12 bi para amortização de dívidas de produtores rurais
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados