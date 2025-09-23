WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Senado Federal

Lei reconhece Soledade (RS) como Capital Nacional das Pedras Preciosas

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sancionou nesta terça-feira (23) a Lei 15.217 , que concede ao município de Soledade, no Rio Grand...

23/09/2025 14h07
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Cidade do norte gaúcho já é conhecida informalmente como polo de pedras preciosas - Foto: Prefeitura de Soledade
Cidade do norte gaúcho já é conhecida informalmente como polo de pedras preciosas - Foto: Prefeitura de Soledade

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sancionou nesta terça-feira (23) a Lei 15.217 , que concede ao município de Soledade, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional das Pedras Preciosas.

Localizada no norte do estado e com cerca de 30 mil habitantes, a cidade é hoje um dos principais polos de pedras preciosas do mundo. Em 2024, Soledade respondeu por 63% das exportações gaúchas do setor, o equivalente a US$ 61,8 milhões, o que consolida a relevância para a economia estadual e nacional. No total, o segmento gera cerca de 500 empregos diretos e 1,5 mil indiretos.

A tradição local começou na década de 1960, com a chegada de empresas alemãs interessadas na abundância da ágata, pedra que se tornou marca registrada da região. Desde então, a atividade se expandiu, com o fortalecimento da identidade cultural do município e garantia de emprego e renda para a população.

O reconhecimento oficial da cidade como capital das pedras preciosas é visto como forma de atrair turistas, impulsionar novos investimentos e valorizar ainda mais o setor, que sustenta grande parte da economia local.

Entre as iniciativas que reforçam essa vocação, estão a Feira Internacional de Pedras Preciosas de Soledade, promovida em maio e considerada a maior da América Latina; e o Museu das Pedras Preciosas, que recebe estudantes, grupos da terceira idade e turistas interessados em conhecer de perto a diversidade e a formação geológica das pedras da região.

A lei é originada de projeto ( PL 5.978/2019 ) do deputado Giovani Cherini (PL-RS) aprovado pelo Senado em votação simbólica no início de setembro .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Girão: Moraes pune familiares da deputada conservadora Zambelli
Para Veneziano, as instituições de ensino devem ter alunos organizados em associações que defendam seus interesses - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Avança regulamentação de grêmios e diretórios estudantis
CE vai encaminhar sugestão ao Ministério da Cultura - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CE envia ao Executivo sugestão para fortalecer política de livros acessíveis
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
20°
Parcialmente nublado Máxima: 33° - Mínima: 14°
19°

Sensação

2.17 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 14 minutos Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Há 14 minutos Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Há 14 minutos Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões
Há 1 hora Mara Caseiro busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão
Há 1 hora São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS A primeira edição contou com 654 horas de capacitação, ministradas pelo SEST SENAT, incluindo aulas práticas e teóricas com foco em segurança no trabalho
2
Há 6 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário
3
Há 6 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
4
Há 5 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 6 dias MP libera R$ 12 bi para amortização de dívidas de produtores rurais
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados