Mara Caseiro solicita veículos elétricos para agentes de saúde de Coxim

“A entrega desses equipamentos permitirá ampliar a cobertura territorial das equipes, fortalecer o vínculo com a comunidade e aumentar a resolutividade das ações de saúde. Trata-se de um investimento estratégico, que alia inovação, eficiência e compromisso com a população sul-mato-grossense”, concluiu Mara Caseiro.

A parlamentar enfatizou ainda que a aquisição das scooters representa um avanço tanto na qualidade do serviço quanto nas condições de trabalho dos ACS. Além de promover maior agilidade e segurança nas visitas domiciliares, os veículos também contribuem para a sustentabilidade ambiental e a redução de custos operacionais.

Segundo Mara Caseiro, a medida tem como objetivo otimizar a mobilidade dos agentes comunitários de saúde (ACS), profissionais essenciais para a promoção da saúde e prevenção de doenças nas comunidades. “Esses trabalhadores são o elo direto entre o sistema de saúde e as famílias. Eles enfrentam diariamente desafios para cumprir suas rotinas, especialmente em áreas de difícil acesso. Muitas vezes, percorrem longas distâncias a pé, o que compromete o rendimento e o alcance das ações”, destacou.

A solicitação contempla duas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) da cidade. Três veículos seriam destinados à ESF Totó Araújo, no Bairro Piracema, e os outros três à ESF Ilda Kohl, localizada no Bairro Mendes Mourão. O pedido foi apresentado à deputada pelo vereador Marquinhos Vaz, da Câmara Municipal de Coxim.

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, a destinação de seis scooters elétricas para atender os agentes comunitários de saúde do município de Coxim, região Norte de Mato Grosso do Sul.

