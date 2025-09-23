Polícia Militar em Três Lagoas apreende 4 quilos de maconha e prende autor de tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 21 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de 4 quilos de maconha e a prisão do autor de tráfico.

Neste domingo, por volta das 3h, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM em continuidade as diligências referente a denuncia relatando tráfico de drogas no condomínio Império, os policiais lograram exito na abordagem policial do masculino de 19 anos, delatado como sendo o autor de tráfico no citado residencial, onde durante buscas os militares encontraram em sua residência 18 embalagens contendo maconha (totalizando 4 quilos), além de 3 balanças de precisão utilizadas na venda da droga.

Ante o fato após ser dada voz de prisão o detido foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntammente com a droga apreendida.

Foto: Divulgação/PM - MS

