Polícia Militar em Três Lagoas apreende arma de fogo artesanal e prende autores de tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 18 de setembro, durante a Operação Força Total os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de uma arma de fogo artesanal e realizaram a prisão de autores de tráficos de droga.

Nesta quinta-feira, por volta das 13h, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante patrulhamento ostensivo e preventivo no residencial Novo Oeste recebeu informações versando a mercancia de drogas e disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial denominado “Bar Fecha Nunca”, com o intuito de intimidar desafetos. De posse da identidade dos autores os policiais se deslocaram ao local onde realizaram a prisão de um masculino de 27 anos, que ao receber voz de abordagem passou a hostilizar verbalmente e desacatar os policiais e um adolescente de 15 anos que na chegada dos militares empreendeu fuga e homiziou-se em um apartamento desocupado, anexo ao estabelecimento, onde foi apreendido.

Durante varredura no local, onde os detidos se encontravam os policiais localizaram e apreenderam 1 arma de fogo de fabricação artesanal, de calibre .38; 450 gramas de maconha; 9 gramas de cocaína; 3 câmeras de vídeo monitoramento; 4 aparelhos celulares e certa quantidade em dinheiro, proveniente do tráfico.

Ante os fatos os detidos que já detém várias passagens, por tráfico de drogas e demais crimes, foram encaminhados até a Delegacia de Polícia, onde foram apresentados juntamente com o material apreendido.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram